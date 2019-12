DETALJI ISPITIVANJA BASTAĆA! ODBIO poligraf po drugi put! Evo šta je rekao u SBPOK o maltretiranju kuma Lešnjaka

Predsednik beogradske opštine Stari grad Marko Bastać saslušan je u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), a u izjavi koju je dao negirao je da je tukao i fizički maltretirao kuma Lazara Lešnjaka. Istovremeno, Bastać, koji je član predsedništva Stranke sloboda i pravda (partija Dragana Đilasa prim. aut.), odbio je poligrafsko ispitivanje.

SBPOK je u subotu saslušao Bastaća, koji je izjavio da nije tukao i maltretirao venčanog kuma Lazara Lešnjaka, koji je u svojstvu uzbunjivača pred kamerama otkrio kako je bio fizički maltretiran zbog 6.000 evra koje je uzeo kao mito, a Bastaću ih nije predao.

Pored Bastaća, saslušano je još četiri osobe, a samo Lešnjakova supruga je pristala na poligraf, dok su Bastaćev brat i saradnici u opštini to odbili.

Odgovarajući na pitanja o Lešnjaku, Bastać je, između ostalog, rekao da bivšeg člana opštinskog veća Lazara Lešnjaka poznaje desetak godina i da je on njegov venčani kum.

- Izjavljujem da ga nisam zvao u večernjim satima da dođe u prostorije opštinskog odbora stranke. Apsolutno negiram da smo se Lazar Lešnjak i ja videli u večernjim satima u stranačkim prostorijama zajedno sa Andrejom Belingarom i Dejanom Stojanovićem - rekao je Bastać.

On se takođe izjasnio da nije pozivao Lešnjaka telefonom i tom prilikom mu tražio novac i pretio.

- Ja sada čak i nemam njegov broj telefona. U poslednjih šest meseci sa Lazarom apsolutno nemam nikakvu komunikaciju, otkako je otišao u Francusku i promenio broj telefona, nakon čega mi se nije ni javljao - dodao je predsednik Starog grada.

Na pitanje policijskog službenika da li poznaje ili mu je poznata ženska osoba po imenu Lidija Gimenez, Bastać je naveo da je ne poznaje niti mu je poznato njeno ime. Upitan da li mu je poznato da je Lešnjak uzeo 6.000 evra od nepoznatog lica kako bi izvršio legalizaciju objekta u Ulici cara Uroša br. 15 (koji je u vlasništvu Gimenezove, prim. aut.), on je rekao da nema saznanja o tome.

- Lešnjak kao zaposleno lice u opštini Stari grad ne može da izvrši legalizaciju objekta, niti opština Stari grad obavlja poslove legalizacije objekata. On je radio u opštini, a od avgusta ili septembra 2018. ne radi više - naveo je Bastać.

Član Predsedništva SSP takođe je negirao da je krajem maja 2018. u društvu Andreja Belingara dolazio do adrese gde živi Lešnjak i od njega tražio novac.

- Nisam od njega nikada tražio bilo kakav novac niti mi Lešnjak duguje neki novac - dodao je Bastać.

Na kraju, upitan da li želi poligrafsko ispitivanje na okolnosti navedene izjave, prvi čovek centralne beogradske opštine pozvao se na zakonsko i građansko pravo da odbije poligraf.

Brat: Nisam bio u Nušićevoj

Bastaćev brat od strica Vojislav, za kog je Lešnjak rekao da se iznenada pojavio u podrumu i udario ga, zapretivši mu da se neće dobro provesti ako ispriča nekome o ovom maltretiranju, izjavio je da nikada nije dolazio u prostorije opštinskog odbora Stari grad u Nušićevoj 5.

Na pitanje policijskog službenika da li ga je brat zvao telefonom noću ili rano ujutru krajem maja 2018. da dođe do ovog mesta, Vojislav Bastać je rekao:

- Ne sećam se da li me je Marko pozivao u to vreme, mislim da me nije zvao nikada tako rano, a sigurno nije da dođem u prostorije opštinskog odbora Stari grad jer tamo nikada nisam bio.

Belingar: Sve je izmišljeno

Načelnik opštinske uprave Stari grad Andrej Belingar rekao je da nikad nije čuo da je Lešnjak ikada primio novac od nekog lica kako bi nelegalno obavio posao, tvrdeći da bi ga, u suprotnom, odmah prijavio policiji. Na Lešnjakove navode da je bio vezan i tučen kako bi Bastaću dao 6.000 evra, Belingar je istakao da je čitav događaj u potpunosti izmišljen. Ovaj funkcioner Starog grada se kao i njegov šef pozvao na pravo da odbije poligrafsko ispitivanje.

Lazar posle sastanka bio potresen

Lešnjakova supruga Aleksandra Nikoloski Lešnjak ispričala je sve o sastancima njenog muža i Bastaća.

Kada je ustao, porazgovarali smo i tada mi je Lazar rekao da su nakon sastanka svi kolektivno otišli u kafanu. Takođe mi je rekao i da su se u kafani potukli, ali ne međusobno, već sa nekim. Ja nisam poverovala u tu priču i meni je sve to bilo čudno. Nakon našeg razgovora Lazar je ostao kod kuće i primetila sam da je bio depresivan.

Nakon ovog događaja, ne sećam se da li je bio ponedeljak ili utorak, u večernjim satima na moj telefon pozvao me je Marko Bastać, ne znam sa kojeg broja telefona, jer ja imam dva njegova broja, a kada sam se javila, on me je pitao kako sam i rekao mi da zamolim supruga da izađe ispred zgrade. Suprugu sam rekla da ga je Marko pozvao da izađe ispred zgrade. Mislila sam da će se pomiriti. Nakon 5-10 minuta Lazar se vratio u stan i uzeo telefon koji je bio njegov stari službeni, a koji nije vratio (ajfon 6) i u kojem nije bila sim kartica. Po mojoj proceni, nakon 20 minuta Lazar se vratio u stan i rekao da će dati ostavku i da je vratio i taj stari telefon. Po dolasku u stan Lazar mi je delovao potreseno.

U vezi sa svim navedenim prihvatam poligrafsko ispitivanje.

Kurir.rs/Republika

Kurir