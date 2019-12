VUČIĆA MUČE STILISTI: Mora da ima 7 teget odela i 14 identičnih kravata

Baš kao što je savremeni diktat zdravog života i vitkog stasa potisnuo izreku „Kakav na jelu, takav na delu“, tako je i moderna politika pregazila uverenje da odelo ne čini čoveka.

Mada poslovično ravnodušan prema modi i stilu oblačenja, predsednik Aleksandar Vučić morao je da popusti pred izazovima savremene politike, koja ovom segmentu pridaje ogroman značaj.

Promena imidža

Čak i oni koji pomno ne prate sve Vučićeve aktivnosti mogli su da primete da je on poslednjih meseci promenio stil. To potvrđuju i njegovi saradnici, koji nam otkrivaju da predsednik, doduše nerado, posluša modne savete. Kako kažu, u duelu s njim najčešće pobede stilisti. - Njegov stil je najbliži francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji, među modnim stručnjacima, važi za primer kako treba da izgleda evropski političar 21. veka. Kod Makrona dominiraju tamna, teget odela, kravate u istim nijansama i bela košulja. Svi su primetili da u poslednje vreme i Vučić nosi te kombinacije. Ima čak sedam odela i 14 kravata u toj boji. Ipak, nekad ne može da odoli, pa na svoju ruku stavi kravatu u drugoj teget boji. To je već postao predmet šale među saradnicima. Inače, Vučić nikad ne robuje modnim trendovima, ali se trudi da uvek izgleda pristojno i da adekvatno predstavlja svoju zemlju, pa zato ipak posluša savete stručnjaka - ispričao nam je jedan od Vučićevih saradnika.

On se nekad našali da je teget boja nekad bila demode, a da je crvena kravata danas postala „ne daj bože“.

Neverbalne poruke

Za stil predsednika zadužen je naš poznati dizajner Igor Todorović, koji na pitanje Kurira da li Vučić sluša njegove savete kao iz topa odgovara: - Da, apsolutno. Taj segment je neka vrsta etičkog odnosa prema poziciji koju neko ima. Kad govorimo o funkciji predsednika, ne možemo govoriti o koloritima u smislu trenda, nego o koloritima u smislu neverbalne političke poruke i sugestije.

Todorović insistira na tome da on ne oblači Aleksandra Vučića, već predsednika države, te da je u tome velika razlika.

SKENER Suzana Perić o stilu predsednika TAČNO ZNA ŠTA ZA KOJU PRILIKU TREBA OBUĆI foto: Damir Dervišagić Modna kreatorka Suzana Perić ocenjuje za naš list da Vučić ostavlja utisak državnika koji je omiljen u svetu, ali i nekoga ko ima svoj stav i štiti interes svoje zemlje i naroda. - A to je najvažnije. Baš u skladu s tim, njegov stil oblačenja poslednjih godina pokazuje da nije napadan kad je reč o odevnim kombinacijama, stoga su one izuzetno svedene i neupadljive. Ponekad liči da je isto obučen, jer postoje minimalne razlike u krojevima odela i detaljima, što je za svaku pohvalu. Jer, na kraju, predsednik ne treba da bude maneken, već državnik - kaže Suzana Perić i dodaje: - Vučić tačno zna šta za koju priliku treba obući. Tako su teget odela i kravate pastelnih boja uvek pun pogodak za prijem zvaničnika kao i posete inostranim kolegama, dok mu u obilasku Srbije i razgovoru s građanima uvek lepo pristaju farmerke finog kroja, svetloplava košulja i džemper.

