NEBOJŠA ZELENOVIĆ KRIV ZA PLJAČKU ŠAPCA: Na mutno potrošio PET miliona evra!

Jedan od lidera Saveza za Srbiju i šabački gradonačelnik Nebojša Zelenović proglašen je, odlukom Višeg suda u Šapcu, krivim za nenamensko trošenje gradskog budžeta, rečeno je juče na konferenciji u GO SNS u tom gradu.

Narodni poslanik i poverenik SNS u Šapcu Boban Birmančević kaže da je ovom odlukom potvrđena Zelenovićeva krivica, a da je to ujedno i presuda gradskoj vlasti, bivšem funkcioneru DS Dušanu Petroviću i svima u, kako je rekao, „lopovskoj ekipi koja godinama zloupotrebljava novac građana“.

Gubi podršku

- U skladu s ponovljenom presudom možemo da zatražimo od gradonačelnika da podnese ostavku, da prepusti vođenje grada poštenim ljudima i da konačno raspusti Gradsku upravu, koja nema kapaciteta za odlučivanje u ime građana - rekao je Birmančević.

U razgovoru za Kurir on je podsetio na nedavni referendum u mesnoj zajednici na kom je Zelenović osvojio, kako kaže, sramotno mali broj glasova. - On, koji je nenamenski potrošio pet miliona evra gradskog budžeta, proziva predsednika Srbije Aleksandra Vučića, on koji nema legitimitet ni u savetu mesne zajednice! To je pokazao referendum u Mesnoj zajednici „Žika Popović“, u onoj gde Zelenović živi. Tako je od ukupno 6.100 ljudi njega podržalo svega 138 birača, a i oni su bili ucenjeni da moraju da glasaju - kaže Birmančević.

Prijava revizora

Podsetimo, Državna revizorska institucija (DRI) podnela je krivičnu prijavu Prvom osnovnom sudu u Šapcu zbog nenamenskog trošenja pet miliona evra.

