Hvala vrednim radnicima, koji su uradili veliki posao za našu zemlju, hvala im na borbenosti i čestitam svim građanima Srbije otvaranje Surčin-Obrenovac. Beograd-Čačak stizaće se za sat vremena, to je ono što smo sanjali decenijama!

