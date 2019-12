VUČIĆ O HRVATSKIM PREDSEDNIČKIM KANDIDATIMA: Srećan sam što ni u 60 pitanja u Srbiji nijedno ne bi bilo o Hrvatskoj

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da ono što je čuo tokom sinoćnje televizijske debate predsedničkih kandidata u Hrvatskoj, nije bilo naročito ohrabrujuće i primetio kako su se dva od šest osnovnih pitanja koja su im postavljena ticala Srba, Srbije i ćirilice.

Vučić je to rekao u razgovoru sa novinarima vozeći se novom deonicom autoputa, Surčin - Obrenovac, a na konstataciju da su opet on i Srbija u Hrvatskoj glavna meta sučeljavanja tamošnjih predsedničkih kandidata.

- Gledao sam to, a dva od šest osnovnih pitanja, a nije to slučajno, tiču se Srba, ćirilice ili Srbije. Hteo sam to da vidim profesionalno i mogao bih da vam kažem koga vidim u drugom krugu, a koga kao pobednika. Ali, ako bih to rekao drugima bih omogućio da se približe. To je bilo toliko očigledno - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da ono što je mogao da čuje nije bilo naročito ohrabrujuće.

Istakao je da je srećan zbog toga, jer bi, kako kaže, u Srbiji u 60 pitanja koja bi eventualno bila postavljena, jedno možda, i to uopšteno, bilo o situaciji u regionu, a posebno o Hrvatskoj nijedno, što, kaže, mnogo dobro i lepo govori o Srbiji.

Dodao je da je Hrvatska u ekonomskom smislu ispred Srbije, ali da se polako približavamo, a da u deceniji koja dolazi možemo u tom smislu sasvim da im se približimo, jer uveliko smanjujemo tu razliku.

(Kurir.rs/Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir