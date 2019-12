PREMIJERKA BRNABIĆ: Varheji možda u Srbiji do kraja januara 2020, EK sada daje optimističke signale za proširenje

RIM - Zajedno sa novom Evropskom komisijom došla i nova energija po pitanju proširenja EU, izjavila je danas u Rimu premijerka Ana Brnabić i istakla da joj to daje razloge za optmizam da Srbija može očekivati mnogo jasnije signale za pridruživanje.

Brnabić je na pitanje novinara da li je brine zamor u proširenju EU, rekla da je na današnji sastanak sa evropskim komesarom za proširenje i susedstvo Oliverom Varheljiem bio jako dobar i da je Verhelji potvrdio tu novu energiju.

1 / 6 Foto: Vlada Srbije/Slobodan Miljević

"On je potvrdio da sa novom metodologijom koju mozemo očekivati, to može ići samo u smeru mnogo brže dinamike i mnogo jasnijih uslova, koji se stavljaju i pred zemlje koje žele da postanu clcanice EU. I mnogo veće predviljivosti i jasnijih signala za zemlje kakva je Srbija", naglasila je Brnabić.

Ona dodaje da bi nova metodologija o proširenju koju je predložio francuski predsednik Emanuel Makron značila da se za zemlje koje su u procesu pristupanja EU izdvajaju veća novčana sredstva iz evropskog budžeta za implementaciju reformi, a Srbija je , ističe, daleko došla u pregovorima sa EU, a ekonomski rezultati daju sliku stabilne zemlje koja može samo da doprinese stabilnosti i jačini EU.

foto: Vlada Srbije/Slobodan Miljević

"Na sastancima je bilo reči o sredstvima koja bi mogla da prate novu metodologiju, što je zasluga predsednika Makrona ", rekla je Brnabić.

Dodala je da će ta sredstva biti izdvajana i za infrastrukturne projekte, ekonomski razvoj, ekonomsku sardnju sa EU.

Brnabić kaže da očekuje da u toj novoj metodologiji Srbija vidi da će reforme pratiti i mnogo veća izdvajanja finansijskih sredstava od EU za zemlje koje su na putu učlanjenja u EU.

foto: Vlada Srbije/Slobodan Miljević

Varheji možda u Srbiji do kraja januara 2020.

Brnabićeva je razgovarala danas u Rimu, na marginama Samita Centralno-evropske inicijative (CEI), s novim evropskim komesarom za proširenje EU Oliverom Varhejijem, između ostalog, i o mogućnosto njegove posete Srbiji do kraja januara naredne godine.

"Razgovarali smo i o tome da on možda izdvoji vreme za posetu Srbiji do kraja januara, kao i o tome šta možemo očekivati od nove metodologije za proširenje Unije - koliko će i kako uticati na naše pregovore sa EU i dinamiku pregovora, koja mora biti drugačija, rekla je Brnabićeva novinarima u Rimu, nakon plenarnog dela Samita.

Dodala je da je bilo reči o izbornim uslovima u Srbji, kakvi su oni danas u odnosu na 2012. godinu, kao i o tome šta je sve urađeno i koliko je posvećenost i predsednika i vlade Srbije da rade sa EU i sa evroparlamentarcima.

foto: Vlada Srbije/Slobodan Miljević

Premijerka je rekla da je sa Verhejijem razgovarala i o kvotama na uvoz čelika koje je EU uvela svim trećim zemljama, pa i Srbiji.

“Razgovarali smo o tome kakva će biti politika nove Evropske komisije u odnosu na to pitanje, koje je izuzetno značajno. Značajno u ekonomskom, ali, i to sam rekla, to je i političko pitanje koje želimo da pokrenemo sa novom EK”, rekla je Ana Brnabić.

foto: Vlada Srbije/Slobodan Miljević

Prenela je da je Varheji obećao da će o toj temi razgovarati sa evropskim komesarom za trgovinu Filom Hoganom, i dodala da se nada i očekuje da će putovati u Brisel da razgovara o tom pitanju.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir