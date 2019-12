NAROD ĆE REĆI GDE JE MESTO DAČIĆU! Marija Obradović: Ima onih koji su preterali u bahatosti!

Potpredsednica SNS Marija Obradović ne krije da u najsnažnijoj stranci nisu zadovoljni postavkom koalicionih partnera, ali poručuje da će o njihovoj sudbini konačnu reč dati građani na izborima sledeće godine.

Ne isključuje, ipak, mogućnost velikih promena u novoj vladi. Deo opozicije koja je za bojkot pretrpeće štetu, što, kako otkriva, govore i opozicioni poslanici, koji bi se rado vratili u parlament, ali im brani lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

Učestali su napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i na njegovu porodicu. Čime to objašnjavate?

- Neverovatna mržnja i nemoć opozicije da umanji rejting predsednika Vučića rezultirale su izmišljenim brojnim aferama, posebno usmerenim ka njegovoj porodici i najbližim saradnicima, koji upravo obavljaju najvažnije poslove u državi. Nedostatak političkog programa i opadanje procenta glasova za opoziciju najveći su njihovi problemi. Političku scenu pretvorili su u rijaliti i svakodnevno štancuju afere koje nemaju argumentovano utemeljenje u stvarnosti, zbog čega smo pokrenuli tužbe protiv Đilasovih poslušnih glasnogovornika. Treba podsetiti, Srbija ovako ekonomski stabilna i u privrednom usponu, a politički i vojno nezavisna, ne odgovara nekima u okruženju, ali ni u svetu. Predsednik Vučić ne dozvoljava igranje Srbijom.

Uprkos dijalogu vlasti i opozicije, uz posredstvo Evropskog parlamenta, stranke okupljene oko Saveza za Srbiju (SZS) ne odustaju od bojkota izbora, tvrde da nemaju fer i poštene uslove. Šta je odgovor vlasti?

- Ulažemo značajne napore da u pomenutom projektu - na koji nismo morali, a pristali smo, pokazujući demokratsko opredeljenje za dijalog - postignemo rezultate koji će unaprediti izborni proces. Iskreno, niko od tog dela opozicije ne spominje period od 2008. do 2012, kad smo samo zahvaljući radu na terenu, sa građanima, uspeli da osvojimo značajnu većinu glasova, pod tim njihovim uslovima, bez medija, bez novca, samo iskrenim programom za bolju Srbiju. Ne spominju, jer oni program nemaju i naš put njima nije opcija. Videćemo koliko štete će im naneti bojkot, dobro im doneti neće - to govore i poslanici opozicije, koji bi se rado vratili u parlament, ali im Đilas brani.

Od jedan do pet - kako ocenjujete saradnju s koalicionim partnerima?

- Jasno je da SNS ima najveću odgovornost za vršenje vlasti, ali podnosimo i najveći teret boreći se protiv onih koji bi bez izbora ponovo na vlast. Kad je teško, ne osećamo snažnu podršku koalicionih partnera.

Bilo je problema i u odnosima sa SPS. Ostaju li u Vladi posle sledećih izbora ili idu u opozocione klupe?

- To nije pitanje za mene, ne odlučujem ja o tome. Ključna je volja građana, oni će reći gde je mesto socijalistima.

Šta će biti najveća promena posle izbora 2020?

- Ne očekujem velike promene u odnosu političkih snaga, osim više mladih na listama svih stranaka. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da birači imaju poverenja u predsednika Vučića i njegov tim, a i naš plan i program kampanje veoma su realni i kratkoročni, tako da će građani vrlo lako moći da povežu dosadašnje rezultate i naša obećanja, ali i da svoju budućnost i budućnost svoje dece vežu za SNS. Prošla su vremena velikih, patriotskih obećanja, glasači žele odmah i sve, brzo se zaboravlja šta ste već učinili za sugrađane. Za mene bi bila ogromna promena da znatno povećamo broj žena u Vladi jer se već dugo borim za rodnu ravnopravnost, ali ne mora da znači da će moje želje baš sada biti ostvarene (smeh).

Sednica GO SNS je 29. decembra. Šta su teme, osim datuma izbora?

- Datum i prioritetne teme kampanje za predstojeće izbore biće na dnevnom redu. Znamo da ima ljudi koji još uvek teško žive, mora bolje, mada je danas u Srbiji najviši standard ikada. Fokusiraćemo se samo na narednih pet godina, predsednik Vučić izneće svoje realne prognoze za prosečnu platu 2025, to će biti prilično pozitivan šok za građane. I jedan deo sednice Glavnog odbora uvek posvetimo disciplinskim i kadrovskim pitanjima, to je uvek zatvoreni deo sednice, a najčešće - najžustriji.

Dugo se najavljuju promene kadrova koji ne doprinose stranci. Zašto se ništa ne preduzima?

- Preduzima se, ali verovatno javnost očekuje političku glavu krupne zverke. Verujem da će predsednik Vučić povući i takve poteze bude li potrebe za tim. On još uvek drži sve konce u svojim rukama, mada se mnogi spolja trude da nas ugroze.

Kome je vreme, sportskim rečnikom, da ode na rezervnu klupu?

- Prepoznaju se oni već sami, ima i onih koji su se zaigrali previše. Kada budemo izašli s novim imenima na odborničkim i poslaničkim listama, biće jasno da za neke više nema mesta. Ima kolega koji su se umorili za ovih sedam godina i zameniće ih ljudi nove energije, novih rešenja za bolju Srbiju, a neki su preterali u bahatosti (najblaže rečeno) i zahvalićemo im se na saradnji.

Sastav Vlade

NE BEŽIM OD MINISTARSKE FUNKCIJE

Nije nepoznato da ste u javnosti pominjani kao budući ministar. Da li biste, ako bi vam bilo ponuđeno, prihvatili tu funkciju? - Rano je govoriti o sastavu Vlade. Kampanja može doneti velike promene. Ostajete li pri stavu da ne bežite od novih zaduženja? - Od novih zaduženja ne bežim, čast mi je što sam u Vučićevom timu. Ako me je on nečemu naučio u političkoj karijeri, to je da se ljubav prema zemlji meri stepenom odgovornosti i posvećenosti poslu koji vam je poveren.