VUČIĆ PORUČIO OPOZICIJI: Ko hoće neka izađe na izbore, ko neće i ne mora!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas opoziciji da ko želi da izađe na izbore može da izađe, a ko ne želi da ne mora.

Na pitanje novinara kako komentariše predlog Zorana Živkovića liderima opzicije da se predomisle po pitanju bojkota, da za Novu godinu kažu da su se šalili i da će zapravo izaći na izbore, jer imaju šansu da na izborima dobiju 60 poslaničkih mesta, Vučić je zapitao - "kako samo 60, kad lideri opozicije tvrde da ubedljivo pobeđuju?".

"Zar nije narod sit 'diktature, zločinca, ubice i velikog izdajnika i ludaka'? Ne postoje pridevi i imenice koje nisu upotrebili da bi pogrdno opisali ono što radim. Ssalili se ili ne, neka oni rade svoj posao. Hoćete na izbore - hoćete, nećete na izbore - nećete", poručio je Vučić.

Dodao je da za razliku od njih vlast hoće da izađe na izbore: "Mi na izbore hoćemo i znamo da će to za nas da bude težak posao, jer izbori su laki samo za one koji gube, dok su za one koji žele da pobeđuju i da vode zemlju izbori uvek vrlo teški".

(Kurir.rs/Tanjug)

