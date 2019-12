LUKA PETROVIĆ OŠTRO: Jovanoviću, primili ste sve osobine šefova Đilasa i Jeremića, lažete i obmanjujete!

"Nikola Jovanović je poprimio sve osobine njegovih šefova Dragana Đilasa i Vuka Jeremića, pa laže i obmanjuje javnost a da ga ne bude sramota ni malo. Da bi naši građani čuli pravu istinu, gospodine Jovanoviću, radovi koštaju 20 miliona evra, a ne 27 milona evra, ali vama je to svejedno. Gospodine Jovanoviću, u zatvor se ne ide zato što neko kasni sa radovima, naročito ako grad Beograd sve svoje obaveze i prema izvođačima, nadzoru i projektantima izmiruje na vreme.U zatvor se gospodine Jovanoviću ide kada vas šef Dragan Đilas zajedno sa bivšim menadžerom grada Bjelićem da drugoplasiranoj firmi, koja je inače za 6 miliona evra skuplja od prvoplasirane posao rekonstrukcije Bulevara" - piše Petrović, pa nastavlja.

"Za to se gospodine Jovanoviću ide u zatvor, zato što ste samo tako navikli da radite. Pa su vam se ljudi vezivali za platane jer ste ih sve isekli, to su vaši projekti. Gospodine Jovanoviću, u zatvor treba da se ide kada vaš šef Dragan Đilas ostavi 25 miliona evra duga za gradske vrtiće pa mi to moramo da vraćamo. Gospodine Jovanoviću, u zatvor se ide kada vaš šef Vuk Jeremić dobije milione evra od kriminalca Patrika Hoa iz Hong Konga koji leži u zatvoru u Nemačkoj. Što ne pitate vašeg predsednika odakle tolike pare. Kada budete odgovorili na ova pitanja, tada ćete moći da se obratite nekome" - kaže se u saopštenju.

"Do tada vam je bolje da zaćutite i da pokušate da podignete stranku na 1% podrške kod naroda. Mi ćemo i dalje vredno i marljivo da radimo za naše građane i koliko se svi vi zajedno trudili, da zbog vaše mržnje prema Aleksandru Vučiću i svemu onome što on i mi zajedno radimo za našu zemlju i naš grad, srušite i prikažete u najgorem svetlu nećete to uspeti jer će pristojna i moderna Srbija uvek pobediti" - zaključuje on.

