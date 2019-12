DAČIĆ: HOĆU SA SNS NA IZBORE! Zar da se udružim sa onima koji nemaju nikakve šanse da dođu na vlast?

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić kaže da je koalicionom partneru lideru Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandru Vučiću predložio da socijalisti i naprednjaci zajedno izađu na predstojeće izbore.

Dačić je to saopštio baš u danu kad je potpredsednica SNS Marija Obradović u intervjuu za Kurir rekla da će „narod reći gde je mesto SPS“, kao i da „ne oseća snažnu podršku koalicionih partnera kad je teško“.

Ko (ni)je lojalan

- Predlažem da idemo zajedno na izbore da ne bi bilo problema i da bi se videlo da nema razloga da me iko sumnjiči da idem sa opozicijom - rekao je Dačić.

On je istakao da s Vučićem ima veoma korektne odnose, ali je dodao da ako SNS misli da socijalisti nisu lojalni partneri, onda ne moraju da budu partneri. Dodao je da nema dileme i da ne vidi zašto bi se udruživao s nekim iz opozicije da dođe na vlast, kada je sada već na vlasti.

- Pa uključite malo mozak. Da se udružim sa onima koji nemaju nikakve šanse da dođu na vlast, koji su bogatiji od mene hiljadu puta i kojima ne veruje ni sam narod?! Ja bih onda bio toliko glup. Nemojte da me potcenjujete i da neko misli da sam glup - rekao je Dačić za Prva TV.

Čekamo ocenu

Potpredsednik SPS Branko Ružić kaže da su Dačić i SPS „uvek bili uz narod i za narod“: - Naravno da ćemo sačekati ocenu vrhovnog političkog arbitra, a to su građanke i građani Srbije. Očekujemo to kao i uvek sa pozitivnom tremom i nestrpljenjem.

Vladimir Đukanović

NEMA ZAŠTIĆENIH, DOLAZE NOVI LJUDI

foto: Marina Lopičić

Obradovićeva je u intervjuu za Kurir rekla i da su se pojedini u SNS zaigrali, a da će se pojedinima koji su preterali u bahatosti stranka zahvaliti. Narodni poslanik SNS Vladimir Đukanović potvrđuje da u stranci niko nije pošteđen i da dolazi vreme za nove i mlađe ljude.

- Svako ko nije doprineo SNS ili je učinio krivično delo treba da pretrpi sankciju, ma ko to bio. I sam se zalažem da u stranci uvek ima pročišćenja, a to se postiže dovođenjem novih ljudi. Treba dovesti neke mlađe, a vreme je da stariji odu na rezervne klupe, tu mislim i na sebe, ali i na one koji su javnosti neiskreni i nevaspitani.