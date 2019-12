VUČIĆ NAJAVIO: Vodoinstalaterima najveće plate

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da zemlje koje su uvele dualno obrazovanje napreduju daleko brže od onih koje to još nisu učinile i dodao da očekuje da u Srbiji primanja zanatlija budu drastično veća nego sada.

- Razmišljao sam da li je to stvar navika ili sistema? Da li je to stvar nečije prirode, pa je neko marljiviji, ili je to oblik društvene svesti koju baštine i religije. Ipak je to stvar sistema i mi Srbi ni u čemu nismo lošiji od drugih, ali samo to treba da sprovedemo - rekao je Vučić na konferenciji „Dualno obrazovanje - znanje za budućnost“ u Beogradu.

On je naveo da je pre nekoliko godina, kada je pričao o dualnom obrazovanju, „imao 15 dana najteže napade na svim naslovnim stranama“ i da su ga optuživali da ništa ne razume.

Vučić je rekao da u dualnom obrazovanju nije važna samo diploma već šta neko zna da radi.

- Mi već sada imamo muke sa stolarima, tesarima, zavarivačima, bravarima i sa još 33 zanimanja - rekao je on.

Ukazao je da na gradilištima, kao što je Beograd na vodi, već sada radi veliki broj majstora iz Albanije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, čak i iz Rumunije.

- Gotovo da nemamo nezaposlenih zanatlija. Kod nas će uskoro vodoinstalateri biti najplaćeniji - rekao je Vučić.

Veliki pomak OVE GODINE 6.100 ĐAKA U DUALNOM OBRAZOVANJU Ove školske godine u Srbiji je 6.100 učenika uključeno u dualno obrazovanje, u 72 škole na 35 obrazovnih profila i u čak 880 kompanija. Broj učesnika - učenika, škola i kompanija, kao i dualnih profila iz godine u godinu raste, pa je danas 10 puta veći u odnosu na početak.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen/Tanjug

Kurir