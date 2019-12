DARKO GLIŠIĆ O LIDERU PSG: Sergej je kukavica! Pljuje, vređa, hteo bi da tuče

Ta junačina se nije pojavila na sudu. On obično dođe kad je siguran da se ja neću pojaviti, pa to zloupotrebljava i tada je veliki junak, naveo je Glišić nakon pripremnog ročišta u tužbi protiv Trifunovića

Pripremno ročište u procesu u kom je predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić tužio predsednika Pokreta slobodnih građana Sergeja Trifunovića zbog uvrede održano je juče u Trećem osnovnom sudu u Beogradu.

Nije došao... Sergej Trifunović foto: Sonja Spasić

Trifunović se nije pojavio jer, prema rečima njegovog advokata, nije dobio poziv za ovo ročište, a sledeće je zakazano za 27. januar i tada će biti saslušane obe strane. Glišić je podsetio na ranije Trifunovićeve tvrdnje da „neće propustiti nijedno suđenje“ i rekao da glumac nije održao reč. - Ta junačina se ni danas nije pojavila.

On obično dođe na ročišta kad je apsolutno siguran da se ja neću pojaviti, pa to onda zloupotrebljava i tada je veliki junak. Suđenje je pomereno, ali izražavam bojazan da će uspeti da se probudi, jer je sudija zakazao za deset ujutru. Trifunović je dokazao da je jedna bestijalna kukavica, a ja sam i danas bio spreman, vrlo sam voljno došao na sud, da dokazujem svoje navode i da se branim - rekao je Glišić.

Bio juče na sudu... Darko Glišić foto: Zorana Jevtić

On se prisetio prethodnog suđenja na Ubu, koje je proteklo vrlo burno. - Da upozorim sve koji se tuže s tim prostakom da treba da se naoružaju strpljenjem, da budu spremni na to da će u sudnici biti vređanja, da će biti pozivani na tuču, da će biti pljuvani, gađani. On tim stvarima pribegava - rekao je Glišić.

