MINISTAR FINANSIJA SINIŠA MALI ZA PRAZNIKE S DECOM: Klinci me vraćaju u detinjstvo

Porodično To nam je najlepše provedeno vreme. Naučio sam decu da je važno i da naprave neke okvirne ciljeve i planove za sledeću godinu, otkriva Siniša Mali

Ministar finansija Siniša Mali svake godine uspeva da za svoje klince napravi najbolji novogodišnji provod. On kaže da se njegova ćerka Lola i sinovi Teodor i Viktor uvek raduju tradicionalnom prazničnom druženju i sitnim ritualima koji ga prate.

- Novu godinu već tradicionalno provodim sa svojim klincima i to nam je svima uvek stvarno najlepše provedeno vreme. To je uglavnom kućna atmosfera. Razmenjuju se pokloni, oni mi prepričavaju neke svoje dogodovštine - ispričao nam je Mali.

On kaže da ga ova novogodišnja atmosfera uvek vrati u dečačko doba, a posebno novogodišnja trpeza spremljena po receptima bake iz Srema:

- Volim to doba godine, jer me podseća na moje detinjstvo i na ukusnu hranu koju je uvek pripremala moja baka iz Srema (smeh). Osim uživanja, naučio sam klince da je važno i da naprave neke okvirne ciljeve i planove za sledeću godinu. Ne radimo to baš za novogodišnje veče, ali svakako u toku tih prazničnih dana.

