BOŽO PRELEVIĆ: Đinđića oslabio Čedin pakt sa zemuncima i njegove posete Šiptaru i Kumu u zatvoru

Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije, smatra da je bivšeg premijera Zorana Đinđića svojevremeno umnogome oslabilo to što je njegov saradnik Čedomir Jovanović bio blizak sa članovima zemunskog klana, a naročito to što je vođe te kriminalne grupe Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma posećivao u zatvoru i urgirao da budu oslobođeni.

Takođe, osim ovoga, tvrdi da je na slabljenje Đinđićevog rejtinga uticao i njegov sukob s tadašnjim predsednikom Jugoslavije Vojislavom Koštunicom. - Taj dolazak uhapšenog zemunskog klana i te posete u zatvoru... Pa o kojoj pravnoj državi pričate? Znate li koliko policajaca je došlo kod mene i reklo: „Ministre, je li ovo ono što ste mi vi obećavali?“ Jedan od razloga moje ostavke je upravo to - ispričao je Prelević za Balkan info.

foto: Dragana Udovičić

Pritisak na sudstvo

On je potvrdio i to da je Jovanović vršio pritisak na sudije i tužioce da pripadnike zemunskog klana puštaju iz zatvora. - Imate više takvih svedočenja, pa i pritisak na javnog tužioca tadašnjeg Četvrtog tužilaštva, a o tome je pričao tužilac Vitorović (Mioljub) i to je toliko očigledno. I ne samo to, nego te posete u zatvoru, nošenje torti... Tu ima i fotografija koliko god hoćete - rekao je Prelević.

On je govorio i o Petom oktobru 2000. i protestima protiv Miloševića, ali i o još nekim svedočenjima koja ukazuju na veze Jovanovića i „zemunaca“:

Davao oružje

- Kasnije će se kroz sudske procese ispostaviti da je u Skupštini grada bilo oružje koje je oduzeto iz stanice u Majke Jevrosime. Deo tog oružja je, po iskazima svedoka, Čeda dao zemunskom klanu. Da li na čuvanje ili ne znam na šta... To je bilo dosta zanimljivo i tada su branioci okrivljenog pokušavali da dokažu Čedinu vezu sa zemunskim klanom i da sruše njegovo svedočenje .

Podsetimo, Jovanović je posećivao vođe zemunskog klana tokom 2001, i to nakon što su uhapšeni zbog otmica. Šiptar i Kum su kasnije pušteni na slobodu, a ubijeni su prilikom hapšenja zbog atentata na premijera Đinđića 2003, jer su pružali otpor.

Marko Nicović ČEDA MU RUŠIO IMIDŽ foto: Marina Lopičić Član Svetske asocijacije šefova policije i bivši načelnik beogradske policije Marko Nicović kaže da je zasigurno na Đinđićev rejting uticalo to što je bio, kako kaže, okružen „nekvalitetnim ljudima“, gde spada i Čedomir Jovanović: - To su bili ljudi koji su imali kontakte u sferi kriminala. Imao je loše saradnike i oni su ga dosta slabili, rušili su mu ugled i imidž u javnosti. Ti ljudi nisu dorasli njegovoj poziciji i strategijama koje je imao, a opet su morali da mu budu u bliskom okruženju.

Kurir.rs/ Silvija Slamnig Foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić, Privatna arhiva

