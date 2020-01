MANDIĆ (DF): Žalimo zbog odluke Vučića, ali je prihvatamo

BEOGRAD - Jedan od lidera crnogorskog Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je jutros da će hiljade sunarodnika žaliti zbog odluke predsednika Aleksandra Vučića da ne ode u privatnu posetu Crnoj Gori na Badnji dan, ali da je on prihvata.

"Toliko su daleko pritisci crnogorskog režima išli da su čak obavestili i NATO, kao da se radi o agresiji Srbije na Crnu Goru", istakao je Mandić za RTS.

On je ocenio i da vlast Mila Đukanovića nema nikakav problem sa Srbijom. "Oni imaju problem sa svojim građanima, oni imaju problem sa mojim sunarodnicima, sa verujućim ljudima i upravo su njihovi pogrešni potezi izveli reke ljudi na ulice koji traže pravdu", rekao je Mandić.

Povodom svakodnevnih protesta u mnogim crnogorskim gradovima zbog usvojenog spornog Zakona o slobodi veroispovesti, Mandić kaže da je to do sada najveće okupljanje građana Crne Gore i da su oni kao reka izašli od severa zemlje do Herceg Novog i Bara.

"Radi se o desetinama hiljada ljudi koji svako veče vrše pritisak na crnogorski režim koji ne odustaje od svoje namere da opljačka Srpsku pravoslavnu crkvu i uzme hramove u Crnoj Gori", rekao je Mandić.

Kako kaže, taj zakon koji nosi lažno ime Zakon o slobodi veroispovesti je zakon koji je uperen protiv pravoslavlja, prvenstveno protiv imovine SPC i zato su naši sunarodnici izašli na ulicu.

"Bilo bi potpuno prirodno da režim posle ovoga odustane od namere i, rekao bih, jednog od poslednjih poteza nasilne asimilicaje Srba u Crnoj Gori i pljačkanja Srpske pravoslavne crkve", kaže Mandić.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

Kurir