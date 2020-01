KO JE POČINIO ZLOČIN TREBA DA ODGOVARA! Vučić novinarki u Tirani: Ne možete naterati Srbe da prihvate sve vaše ideje!

Treba da radimo zajedno, da živimo zajedno, da napravimo drugačiju atmosferu u regionu i stvorićemo tako veliki prostor za saradnju i bolji život svih građana, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u odgovoru na jedno od pitanja novinarke Juronjuza Albanija.

On je tokom nedavnog boravka u Tirani na pitanje o tome kako se oseća kad posećuje Albaniju kazao da je pre svega osetio iskreno gostoprimstvo, da je dobro do su se predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije sastali i uradili puno stvari za dobrobit svojih građana.

Da li je zapadno-balkanski samit sredstvo za stvaranje mini Evropske unije u situaciji kad se čini da velika EU zatvara vrata regionu, na to pitanje, kazao je, ne želi niko da odgovori, jer je teško, ali da je ideja "mini šengena" da se poboljša životni standard ljudi, da se smanje operativni trgovinski troškovi.

"Ono što treba da uradimo jeste da olakšamo slobodan protok robe, ljudi, usluga i kapitala i to i radimo. Bez obzira na to, mi smo na našem putu ka EU, treba da ispunimo važne obaeze, treba da isporučimo različite agende, ali kad je reč o EU, ne zavisi sve od nas, EU će odlučiti o našoj budućnosti", rekao je Vučić.

Zato i kaže da je neophodno povećati obim saradnje i poboljšati mehanizme koje se odnose na inicijativu "mini šengen".

Usledila su pitanja u kojima je novinarka insistirala na stavovima srpskog predsednika u kojima, kako je navela, on negira zločine, a što, kako je rekla, onemogućava pravu saradnju među balkanskim zemljama.

"Vi još uvek negirate ratne zločine na Kosovu, vaš stav o Račku koji je", pitala je novinarka.

Vučić je rekao da nikad nije negirao ratne zločine i dodao je da je Srbija osudila mnoge ratne zločince iz bivše SFRJ bez obzira na nacionalnost.

"Imamo različita stanovišta o tome šta se dogodilo u različitim delovima Jugoslavije. Zato treba da savladamo taj problem i stvorimo bolje odnose i veze među nama. Ne možete naterate Srbe da prihvate sva vaša stanovišta i ideje", primetio je Vučić.

Ne, ali možemo da tražimo da priznate činjenice koje potvrđuje i međunarodna zajednica, kazala je novinarka, a Vučić primetio da je međunarodna zajednica, kad je, recimo, reč o insistiranju da Srbija prizna nezavisnot Kosova, i sama podeljena.

"Ali, nemojte da osuđujete nekog zato što ima drugačiji pogled na prošlost. Pokušajte da ga pridobijete za prijatelja za budućnost, to nije samo moj lični savet, već nekoga ko je stari politički veteren, nešto što mogu da kažem svakom", poručio je Vučić.

Na insistiranje da srpski lideri u prošlosti "nisu našli hrabrosti da se izvine za zločine u BiH i Hrvatskoj, te upitan da li misli da je vreme da se on izvine Albancima za ratne zločine na Kosovu, Vučić je rekao da misli da si sve strane počinile mnoge zločine.

"Onaj ko je počinio bilo koji zločin treba da odgovara za to. To mogu da kažem. Nikad nisam bio čovek koji krio nekog, koji bi se stideo nečeg što je neko drugi uradio. Ja nisam počinio nikakav zločin. Ko jeste, oni treba da se veoma ponizno da kažu mnoge stvari ljudima protiv kojih su činili takve stvari", kazao je srpski predsednik.

Dodao je da nije učestvovao u tome, ali da ima mnogo ljudi, bez obzira na kojoj strani - albanskoj, bosanskoj, hrvatskoj, koji su počinili zločine.

"Treba da izađemo iz tog perioda i da stvorimo drugačiju i mnogo bolju budućnost za nas", poručio je.

Novinarka je insistirala na tome da njegovi najveći kritičari tvrde da je upravo on pdržavao te zločine i da je bio deo propagandne mašine u tome, našta je Vučić rekao da nikad to nije radio niti tako govorio, ali je kazao i da ako je njoj tako lakše i ako takav stav ide u prilog njenim teorijama zavere, on njoj želi sve najbolje.

