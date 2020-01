MARKO ĐURIĆ: Jeremić i Đilas razjedinjuju srpski narod da ponovo dođu na vlast

Potpredsednik SNS Marko Đurić tvrdi da lideri SzS Dragan Đilas i Vuk Jeremić nastavljaju da razjedinjuju srpski narod sa ciljem da ponovo dođu na vlast.

Đurić u današnjem saopštenju navodi da je Jeremić protivnik svakog jedinstva srpskog naroda, jer je njemu i vlasti kojoj je pripadao, kaže, odgovaralo da Srbi budu slabi i razjedinjeni budući da je, po njegovoj oceni, to bila jedina garancija opstanka njihove "kleptokarske mašine".

"I danas, u teškim trenucima za srpski narod u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji, Jeremić i Đilas pokušavaju da svađaju i dele, napadajući Srpsku listu, iako je ona, u političkom smislu, najbolje što je srpski narod u našoj južnoj pokrajini iznedrio u protekle dve decenije", rekao je Đurić.

Đurić dodaje da Đilas i Jeremić napadaju i predsednika Aleksandra Vučića zato što, kako kaže, gradi i okuplja, a Srbiju diže sa kolena na koja su je "Jeremić, Đilas, Tadić i mnogi drugi bacili kada su pustili niz vodu srpski narod u Crnoj Gori i albanskim separatistima dali odrešene ruke da Srbima na Kosovu i Metohiji rade šta im je volja".

Kako je dodao, ni Vuk Jeremić, kao jedan od "najzaslužnijih arhitekata samoproglašenog Kosova", niti bilo koji drugi njegov saučesnik u krađi i rasprodaji Srbije, ne može se posle svega što je učinio izdavati za rodoljuba i nekoga ko mari za nacionalne interese.

"Na njegova politička nedela trajno će nas podsećati i mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, i carinici na Jarinju i Brnjaku, i nepriznate diplome Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, i činjenica da se o našoj južnoj pokrajini ne pregovara na Ist Riveru već u Briselu, i to što se naša država danas pruža do Bijelog Polja umesto do plavog Jadrana", rekao je Đurić.

Jeremić je ranije danas rekao da je postojao plan da Vučić "politički profitira na buđenju naroda u Crnoj Gori", ali da je on propao.

Naveo je i da "ostaje da se vidi da li će mu poći za rukom da od političkih stranaka koje podržava većina srpskog stanovništva u Crnoj Gori napravi crnogorsku verziju 'Srpske liste' na KiM", dodajući da se on lično nada da neće.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir