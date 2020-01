EKSKLUZIVNO! VLADIMIR BILČIK ZA KURIR: Vlada da ispuni obećanja, opozicija da bude ozbiljna

Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, kaže da 2025. kao godina mogućeg pristupanja naše države EU isključivo zavisi od našeg napretka, te da, kako ističe, nije presudno otvaranje pregovaračkih poglavlja, već njihovo zatvaranje. U narednom periodu nas, napominje on, čeka mnogo rada na evropskom putu.

Takođe ističe i da evropske institucije pažljivo prate našu spoljnu politiku, dodajući da će Srbija pre ulaza u EU morati da istupi iz dogovora o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom. - Cilj mi je da budem prijatelj Srbije, ali želim da naglasim da nastojim da budem njen konstruktivni prijatelj. Zalagaću se da težnje Srbije postanu realnost narednih godina, ali to će zahtevati mnogo rada iznutra. To je bila, jeste i nastaviće da bude moja glavna poruka. Učestvujem u radu na proširenju EU u poslednjih 20 godina kao akademik, savetnik, analitičar, a sada i kao političar i mogu vam reći iz iskustva Slovačke da je bilo potrebno mnogo rada da bismo ušli u EU pre 15 godina, trenutno smo u pubertetu i još uvek učimo o svim detaljima članstva - kaže Bilčik na početku intervjua za Kurir.

Nova strategija EU za zapadni Balkan nejasno pominje 2025. kao moguću godinu kada bi Srbija i Crna Gora mogle završiti proces pristupanja. Iz vaše perspektive, da li je to izvodljivo i da li smatrate da proces već podugo traje?

- Odgovor je veoma jednostavan - proces zavisi od napretka. EU nam je dala zadatak da pokažemo jasno svima u regionu da smo ozbiljno predani proširenju i da ćemo nastaviti tim putem. Proširenje se neće desiti samo od sebe. Osvrnuću se na iskustvo moje zemlje - Slovačka je prošla kroz težak period. Smatrali su nas crnom rupom Evrope 90-ih, kada smo bili izolovani, sa vladom koja je činila sve da potkopa naš put ka EU. Ali stvari su se promenile od 1998, kada smo izglasali proevropsku vladu i na rečima i na delima počeli da izvršavamo svoje obaveze. Da li je 2025. realan datum pristupa? Zavisi od napretka. Ta 2025. je još uvek daleko, pristupni pregovori zahtevaju vreme, ali se mogu završiti prilično brzo. Mislim da otvaranje novih poglavlja nije presudno. Zemlje kandidati, uključujući i Srbiju, treba da počnu da zatvaraju poglavlja. Bitno je pokazati ne samo napredak u zakonskim reformama već i u praksi. Nadam se da ću se u to uveriti u Srbiji narednih godina. Bez toga nema smisla razgovarati o datumima.

Vaša koleginica Tanja Fajon iznela je zabrinutost o stanju medija i medijskih sloboda u Srbiji i potrebu za hitnim uvođenjem izbornih reformi pre parlamentarnih izbora ove godine. Šta vi vidite kao najveću prepreku trenutnim političkim reformama u Srbiji?

- Srbija mora ispuniti političke reforme neophodne na putu ka EU - Vlada mora ispuniti svoja obećanja, a opozicija treba da shvati ozbiljno svoju ulogu u parlamentu. To se mora desiti istovremeno i moramo stvoriti neophodne uslove za bolji rad parlamenta kao ključnog i vodećeg demokratskog činioca. Nadam se da ćemo moći da pomognemo u tim naporima, te da ćemo u Srbiji ove godine imati reprezentativni, ali i delotvorni parlament. Bez demokratskog parlamenta ne može biti ni demokratskih institucija, što je i jedan od osnovnih kriterijuma iz Kopenhagena, za bio koju zemlju koja želi pristup u EU.

Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za zapadni Balkan Metju Palmer izrazio je svoju zabrinutost povodom prisustva ruske vojne opreme u Srbiji, preteći sankcijama ako Beograd odluči da kupi ruske raketne sisteme. Vi ste takođe izjavili da niste zadovoljni potpisanim ugovorom o slobodnoj trgovini. Da li smatrate da su odnosi Srbije i Rusije prepreka bržem priključivanju Evropskoj uniji?

- Pratimo veoma blisko spoljnu politiku Srbije u regionu. Jedan od uslova uspešnog članstva u EU je i usklađivanje sa spoljnom politikom EU. Učinak Srbije na ovom polju je manje uspešan u poređenju s ostalim zemljama zapadnog Balkana. To postavlja pitanje kod brojnih političara u EU o stepenu privrženosti i opredeljenju ka evropskoj budućnosti Srbije. Mislim da je stoga važno da Srbija pošalje jasan signal da su odnosi sa EU i zalaganje za pristupanje glavno strateško težište. Tačno je da sam, kao i moje kolege, bio nezadovoljan kada je Srbija odlučila da potpiše dogovor o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom. Važno je da Srbija jasno stavi do znanja da je spremna da odustane od ovog ugovora pre priključenja EU. To je jedan od uslova i mora postojati izlazna klauzula.

O kosovskom pitanju POTREBNO ODRŽIVO I SPROVODLJIVO REŠENJE Kako vidite dijalog Beograda i Prištine o kosovskom pitanju? - EU će biti prisutna u naporima da potpomogne dijalog. Ne nametanjem rešenja i naređivanjem svima šta moraju učiniti, već pokušajem da ubrza dijalog. To zahteva vreme i strpljenje, jer svako rešenje mora biti održivo, sprovodljivo i prihvatljivo za Beograd i Prištinu, ali i za širu međunarodnu zajednicu. Svi blisko uključeni u tekuće pregovore su svesni toga.

