ČEDOMIR JOVANOVIĆ: Političke partije da prestanu da kleveću, lažu i spletkare, u pitanju su interesi našeg društva

BEOGRAD - Lider LDP Čedomir Jovanović ukazuje da su izbori najozbiljniji "posao" za svako društvo i poziva političke partije u Srbiji da prestanu da kleveću, lažu i spletkare i da nađu snage da srpskom društvu kažu da će problemi koji nas "kidaju" dobiti svoj odgovor - sa nama ili bez nas.

Kad govorimo o Kosovu, o Bosni, o Crnoj Gori, o našim međusobnim odnosima, ljudskim pravima, građanskim slobodama ili ćemo mi, naše društvo, na sve to odgovoriti i konačno zatvoriti tu knjigu ili će to učiniti neko drugi - kosovski Albanci, Đukanović, Evropa, Erdogan.... Ako to budu radili drugi, naš horizont će se zatvoriti, jer oni neće misliti na nas, već isključivo na sebe , kaže Jovanović za Tanjug.

On tako odgovara na pitanje Tanjuga šta je imao na umu kada je rekao da ne može da vodi stranačku politiku jer danas treba da "se napravi dražava", i dodaje, da je Srbija mnogo toga izgubila, i da dalje ima i mora mnogo toga i da čuva i brani, pre svega budućnost svoje dece. "Govorim o tome otkad sam zakoračio u politiku. Mi smo ta generacija koja će od Srbije napraviti državu ili staviti tačku na bilo kakvu mogućnost da ovaj naš napaćeni, nesrećni, divni narod konačno ostvari svoj san i napravi kuću za sebe", kaže Jovanović.

Dodaje da sigurno postoji prostor da se i danas strančari, ali da to nikada nije bio njegov politički izbor. Navodeći da će na izborima biti mnogo lista, Jovanović kaže da pristaje samo na jednu vrstu takmičenja - ko će biti efikasniji u sprovođenju jedne politike koja mora da se sprovede bez obzira da li se govori o LDP, SNS, Dačiću, Đilasu, Jeremiću, a to je politika čupanja društva iz rupe i jame u kojoj nestaje . To je politika otvorenog i jasnog raskida sa nacionalizmom, politika pomirenja prvo nas jednih sa drugima, zasnovanog na međusobnom poverenju koje će proizaći iz činjenice da smo konačno razumeli i složili se oko svega onog što mora da se uradi i da vrlo dobro znamo da to što radimo, radimo zbog grešaka koje imaju svoje ime i o kojima moramo otvoreno da razgovaramo , kaže Jovanović.

Jovanović ističe da je LDP je bio ledolomac, koji nikada nije vodio računa o rejtingu i,svojim ličnim sudbinama i da su u svakom trenutku bili posvećeni nečemu što smo smatrali da prioritetnim interesima našeg društva Upitan koji je to državni interes koji je iznad pojedinačnih stranačkih interesa, Jovanović odgovara da je to mir. Mi taj mir moramo da čuvamo. Svaka generacija našeg naroda je ratna generacija. U ime tog mira mi sve moramo da učinimo i da se dogovorimo jedni sa drugima i da se dogovorimo sa Albancima . Ne smemo da dozvolimo još jedan balkanski krvavi rat , ističe Jovanović.

Dodaje i da su njega prvog proglasili za izdajnika pre šest godina, a u međuvremenu su oni koji su ga žigosali i sami to postali, pa se, kaže, sada Jova Bakić i Dragan Đilas međusobno vređaju ko je veći izdajnik i ko radi za Vučića.

U tom nizu su se našli i Brega i Čola i Bajaga i Duda Ivković i Saša Janković Ja sam o tome razmišljao kada sam odlučio da vrlo jasno podržim Briselski sporazum i da u svemu onom što radi Vučić tražim ono što je pozitivno, a ne samo ono sto je možda skupo i ljude boli , kaže Jovanović.

Podseća da je, na primer, podržao Zakon o radu 2013. godine koji je, kaže, manje-više isti kao onaj koji je predložio 2001. godine i dodaje da danas zbog, između ostalog, i tog zakona Srbija ima više stranih direktnih investicija nego ceo region zajedno, dok nas Fajnenšel tajms proglašava prvom zemljom u svetu po broju direktnih stranih investicija u odnosu na broj stanovnika. Ja sam za taj zakon stao iza Vučića. Oni su tada na mene istresli sve što su mogli, ali danas je ova zemlja ipak bolja i to mi je drago. Mislim da tako treba i drugi da razmišljaju. Niko od nas nije toliko crn i takav đavo da ne bi imao pravo na dobar gest, niti je anđeo da bismo mu unapred sve dozvolili , kaže Jovanović.

(Kurir.rs / Tanjug)

Kurir