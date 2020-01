MANJE STRANKE PRAVE TAKTIKU ZA IZBORE: Ljajić, Krkobabić i Karić idu na glasanje samostalno?

Najava smanjenja izbornog cenzusa sa pet na tri odsto navela je mnoge stranke, pa čak i one iz vladajuće koalicije, da razmisle o samostalnom izlasku na izbore. Iako su već godinama u koaliciji s naprednjacima, Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) i Pokret snaga Srbije (PSS) razmatraju samostalni izlazak na izbore, otkriva Kurir.

Predsednik SNS Aleksandar Vučić rekao je da će pokušati da ubedi svoju stranku da ga podrži u inicijativi o snižavanju izbornog praga, mada naglašava da će u novim okolnostima njegova stranka biti jedina oštećena.

Čišćenje na lokalu

- Dobićemo time manje mandata, ali imaćemo preslikano javno mnjenje. I politika se vraća sa ulice u Skupštinu, život se vraća u normalu. I nateraće nas da radimo i da shvatimo da ne možemo da imamo vlast sa 40 odsto, nego sa 46, 47, 48... Hoću da postignem čišćenje SNS na lokalu. Oni će morati da se ponašaju odgovorno - poručio je Vučić.

Član Predsedništva PUPS Momo Čolaković ne krije da sa novim uslovima za ulazak u parlament vidi šansu za svoju partiju. - U PUPS ćemo tek razgovarati na temu samostalnog izlaska na izbore. Imamo realne mogućnosti za to jer istraživanja pokazuju da premašujemo tri odsto. Lično sam ubeđen da bismo to uspešno odradili - objašnjava naš sagovornik.

Šansa za svakoga

I zamenik predsednika PSS Dragomir Karić kaže za Kurir da podržava Vučićevu ideju i da za svoju stranku ne vidi nikakvu opasnost: - Nemamo razloga da se brinemo. Na izbore možemo i sami, a možemo i sa SNS, zavisi od dogovora. Smanjenjem cenzusa je data šansa svakoj partiji koja ni u snu nije mogla da vidi sebe u parlamentu. Sada može i Rasim Ljajić, može i PUPS, svako može da samostalno izbori mesto u Skupštini. A mogu i da se udružuju.

Lider SDPS Rasim Ljajić kaže da manjim strankama svakako odgovara manji cenzus i da će nekima od njih to sigurno biti motiv da izađu na izbore: - Ako već učestvuju na izborima, naravno da učestvuju da bi ušli u parlament. Za mnoge od stranaka pet odsto je nedostižan cenzus, a tri odsto je svakako lakše.

Austrijski ekspert za zapadni Balkan Volfgang Petrič smatra da je predlog o smanjenje cenzusa pozitivan signal i znak da se želi dalje unaprediti demokratija u Srbiji: - Niži cenzus načelno nije dobar kada postoji mnogo partija, jer bi se time dobilo previše stranaka u parlamentu. Međutim, niži cenzus omogućava ujedno da stanje u parlamentu odslikava što više volju birača. To bi bilo pozitivno i znak da se demokratija u Srbiji želi dalje razvijati, da predsednik i Vlada žele da se dođe do kompromisa.

REAGOVANJA

Aleksandar Šapić, SPAS

REALNIJA SLIKA, ALI...

- Iako je tačno da bi se time dobio veći pluralizam u parlamentu i realnija slika biračkog tela, ja za to ne bih glasao. Postoji opasnost da, kada nema stranke sa apsolutnom vlašću, o sudbini zemlje odlučuju organizacije sa tri poslanika. Da li je to pošteno? To je rizik koji me brine. Mi se nismo ovim rukovodili, već smo i pre ove najave doneli odluku da izađemo na izbore.

Nikola Jovanović, SZS

GURAJU LAŽNU OPOZICIJU

- Cilj Vučića je da snižavanjem izbornog cenzusa pravu opoziciju zameni lažnom, pošto je shvatio da ne može da razbije blok istinskih opozicionih snaga koje će bojkotovati predstojeće neregularne izbore. Vučićeva izjava da snižavanjem cenzusa želi da vrati politički život u Skupštinu je licemerna i lažna.

Đorđe Vukadinović, samostalni poslanik

DOBRO ZA DEMOKRATIJU

- Smanjenje cenzusa je dobro za politički sistem i za demokratiju. Dobro je da više ljudi može da vidi svoje predstavnike u parlamentu i prepozna svoje stavove, da ih neko reprezentuje, bez obzira na to što vlasti hoće da bude niži cenzus.