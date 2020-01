SKANDAL! VELIKI SRBOMRZAC PONOVO PRAVI ŠTETU: Vilijam Voker pravi Albancima vladu

Bivši šef Verifikacione misije OEBS na Kosovu Vilijam Voker, posle čijeg izveštaja o navodnom masakru u Račku je 1999. NATO bombardovao Jugoslaviju, nenajavljeno je doputovao na Kosovu i Metohiji, i to kako bi uticao na formiranje nove vlade u Prištini!

Ovaj američki diplomata, koji je poznat po oštrim napadima na Srbe, odmah po dolasku u Prištinu posetio je sedište Demokratskog saveza Kosova (DSK) Ise Mustafe, s kojim je razgovarao o pregovorima s liderom Samoopredeljenja Aljbinom Kurtijem o formiranju vlade.

Nenajavljen

Kako piše prištinska Gazeta ekspres, Vokerova poseta Prištini nije bila ranije najavljena, a na KiM je povodom 21. godišnjice Račka. Odlazeći šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli je na Fejsbuku objavio da ga je on pozvao u posetu.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da Voker pokušava da utiče na formiranje vlade tzv. države Kosovo, ali da je njegov uticaj znatno oslabio u odnosu na vreme dok je bio na zvaničnoj funkciji. - Pokušava da kao deo lobija iz prethodne američke administracije utiče na pojedine Albance da formiraju vladu. U suprotnom će i američko interesovanje za KiM, ukoliko uskoro ne bude vlade, splasnuti. Voker nema kapacitet da im preti, jer ne predstavlja američki Stejt department, nije zvaničnik - navodi Stanković i dodaje da Voker, kao istaknuti albanski lobista, ima i lične poslovne interese na Kosovu.

Hoće „veliku Albaniju“

Podsetimo, Voker je pre dve godine uzburkao region kada je najavio da ima plan za ujedinjenje Albanaca. Njegove bliske veze s Albancima datiraju iz devedesetih, a mnogi ga optužuju da je u to vreme blisko sarađivao s teroristima OVK, ustupao im podatke gde se jugoslovenska vojska nalazi i kakvi su joj planovi, dok je srpskoj strani zabranjivao sva delovanja. Spekuliše se i da ima udela u vlasništvu nekih firmi na Kosovu.

Inače, nakon Vokera, juče je je Mustafin DSK posetio i američki ambasador Filip Kosnet, koji je pozvao političke lidere da što pre formiraju novu prištinsku vladu kako bi ona mogla da počne da radi na ispunjavanju obećanja datih građanima.

Sudija Danica Marinković

ON JE ŠPIJUN, DOŠAO DA IRITIRA SRBE

foto: Dragan Kadić

Sudija u penziji Danica Marinković, koja je rukovodila celokupnom istragom u Račku, kaže da je Voker krivac koji treba da snosi odgovornost i od međunarodne zajednice i od naših institucija.

- Svi znamo kako je inscenirao Račak, unapred smišljeni povod za bombardovanje i agresiju. Mene, koja sam videla šta se desilo u Račku, njegova poseta veoma iritira, ovo je skandalozno i sramno. Međunarodna zajednica ćuti, grade mu se spomenici, dobija svoje ulice... Cilj posete je da iritira Srbe, običan narod - kaže Marinkovićeva. Dodaje da Srbi koji su bili u Račku znaju šta se dešavalo i da je Voker „jedan američki špijun, bestidnik, koji je lažirao i izmislio Račak i navodni masakr“. - Njegovi saradnici posle 20 godina pričaju da je to bio povod za unapred isplaniranu agresiju nad Srbijom. On je izašao sa svojom izjavom i pre nego što je istraga bila sprovedena, pre nego što smo utvrdili da nije bilo maskara, već je to bila antiteroristička akcija srpske policije.