TRIFUNOVIĆ ZAMALO IZAZVAO VELIKU TRAGEDIJU: Sergej je mogao nekog da ubije, KOKAIN MUTI RAZUM!

Sergeju Trifunoviću, lideru Pokreta slobodnih građana, pronađen je kokain u krvi nakon sudara koji je u ponedeljak uveče izazvao na Novom Beogradu i pobegao s lica mesta. Stručnjaci iz oblasti za bezbednost saobraćaja i lekari ocenjuju da je prisustvo kokaina u krvi opasno, te da je Trifunović, vozeći pod dejstvom narkotika, mogao da izazove i veću nesreću, u kojoj je neko mogao i smrtno da strada.

Kako objašnjavaju, zabranjeno je upravljati vozilom pod uticajem narkotika, jer oni imaju isti uticaj kao i alkohol, nepovoljno se menja pažnja i motorika vozača.

Promena ponašanja

Prof. dr Ivan Dimitrijević iz Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije kaže za Kurir da psihoaktivne supstance utiču na promenu ponašanja osobe koja ih je uzela. - Koncentracija kokaina u krvi može da utiče na psihofizičke performanse. Menja se individualna psihosocijalna ravnoteža - objašnjava on, dodajući da takvo stanje podseća na stanje pijanstva.

Da je zakonom zabranjeno upravljanje vozilom pod uticajem psihoaktivnih supstanci, podseća i Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. - Ima primera u Srbiji da je došlo do nezgoda, pa čak i saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, pa da je zatražena i analiza na prisustvo narkotika i da je ustanovljeno da ih je bilo u krvi. Loš je uticaj narkotika, jer nepovoljno menja vašu pažnju i motoriku - ističe Božović.

Odbijao analize

Podsetimo, Trifunović je na Bulevaru Mihajla Pupina na Novom Beogradu, u blizini benzinske pumpe „Dejton“, u ponedeljak u 20.55 udario u autobus GSP kada je, iz zasad nepoznatih razloga, prešao svojim „reno meganom“ u desnu zaustavnu traku, a potom udario u zadnji levi deo autobusa. Lider PSG je pobegao s lica mesta, a vozaču autobusa je rekao da mora da ode da „otvori vrata majstorima i nahrani mačke“. Tek nakon tri sata od udesa Trifunović je otišao u policijsku stanicu u Savskoj ulici, a alko-test je pokazao da je imao nula procenata alkohola. Međutim, urađene su mu analize krvi, koje su pokazale prisustvo kokaina. Prethodno, on je, kako saznajemo, satima odbijao da da urin na analizu, zbog čega ga je policija poslala na VMA da uradi analize krvi.

Američka nacionalna uprava za bezbednost u saobraćaju u svojoj analizi o uticaju droga na vozače navela je da su oni koji sedaju za volan pod dejstvom kokaina skloni „ubacivanju ispred drugih vozila, visokorizičnom ponašanju, nepažljivoj vožnji i lošoj kontroli impulsivnosti“, a sve to se zove i „voziš kao kreten“.

PSG se osipa

SERGEJ LOŠ PRIMER

Trifunovića, odnosno PSG, ovih dana je napustilo oko 200 članova. A da li će on ostati na čelu stranke i posle skandala s kokainom, pitanje je za organe PSG, navodi analitičar Dejan Vuk Stanković, ali, dodaje, političar bi morao da se pridržava konvencionalnog morala.

- Ako je sve ovo tačno, to nije preporuka za političara, posebno u našoj sredini - konzervativno patrijarhalnoj. Tako je svuda u svetu, vi nemate istaknute, profesionalne političare koji su skloni takvim eksperimentima. Vi morate načinom života da podsećate na većinu ljudi, a to nije nešto što većina ljudi radi - navodi on.