IVANOVIĆEVA UDOVICA DVE GODINE POSLE TRAGEDIJE: Bogdan stalno pominje tatu, Oliver živi kroz sina!

Nikada neću zaboraviti 16. januar 2018. godine. Bogdan je poslednji put živog video oca veče pre toga.

Bili smo kod prijatelja, posle toga se šetali, smejali se... Nismo ni sanjali da je već tada neko odlučio da nas zauvek rastavi. Nisam ni sanjala šta će doneti to jutro, da će sve promeniti, da će mi taj dan uzeti voljenog čoveka zauvek, da će zauvek Bogdanu uzeti oca. Bilo je to jutro kao i svako drugo. Oliver se spremao za posao, budio me da ga ispratim... Poljubio dete koje spava, mene i otišao na posao. To je bio poslednji put da ga vidim živog. Stalno vraćam taj trenutak, taj poslednji poljubac, pogled...

Tako se danas Milena Popović Ivanović, tačno dve godine od ubistva supruga Olivera Ivanovića, priseća poslednjeg dana provedenog zajedno.

foto: Zorana Jevtić

Traganje za istinom

Ivanović je ubijen sa šest metaka s leđa ispred stranačkih prostorija GI SDP u Kosovskoj Mitrovici, a izvršioci i nalogodavci do danas nisu pronađeni. - Učiniću sve da se istina otkrije jednog dana. Oliver zaslužuje istinu, zaslužuje je i Bogdan i svi mi. Nije važno koliko ćemo čekati, apsolutno sam sigurna da ćemo je dočekati - ističe Ivanovićeva.

Ona priča da sin Bogdan (8) često spominje Olivera. - Nedostaje mu, i to mi stalno govori. Mnogo liči na oca. Po stvarima koje radi, kako razmišlja i ponaša se, kako izgleda. Svakog dana u njemu prepoznam ponešto Oliverovo i beskrajno sam srećna zbog toga. Oliver živi kroz Bogdana.

Rane ne zarastaju

Sagovornica Kurira kaže da rana za suprugom nikada neće sasvim zarasti: - On je bio čovek mog života, otac je moga deteta. Voleli smo se beskrajno. Prošli mnogo toga zajedno. Ta praznina posle njega zauvek će ostati praznina. Često ga spominjem, često se sećam njegovih saveta, reči, šala... Ima dana kada mi posebno nedostaje, kada mi je potreban da me zaštiti od onih koji me napadaju, onih koji govore u njegovo ime... Ima dana kada je jako teško. Ali navikne čovek da živi sa tugom. Kada ne možete nazad, napred morate. Ja tako koračam napred sa mojim Bogdanom. Sigurna sam da nas odnekud Oliver posmatra i čuva. Znam to. Osećam.

Da može da vrati vreme SVE BIH ISTO S OLIVEROM Da može da vrati vreme, Milena Ivanović bi, tvrdi, sve opet isto uprkos svim teškim trenucima. - Vredelo je. Naša ljubav je bila zabranjena, niko nije verovao da se 30 godina razlike može premostiti i da dvoje ljudi mogu tako divno sa tom razlikom funkcionisati. Mi smo bili primer da ljubav može sve, da za pravu ljubav ne postoji prepreka. Posebno pamtim rođenje Bogdana i njegovu sreću tog dana, reči koje mi je izgovorio. Da je mislio da samo u bajkama postoje ljubavi kao što je naša bila, da bi ubio svakog ko bi mu rekao da će dobiti sina sa 57 godina.

Kurir.rs/ Biljana Bojić Foto: Privatna arhiva

