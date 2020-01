ĐILAS NASTAVIO DA KOMADA DEMOKRATE: Preoteo i omladinu DS!

Lider Saveza za Srbiju (SZS) Dragan Đilas prigrabio je od Demokratske stranke (DS) i njenu stranačku omladinu! Udruženje Demokratska omladina nedavno je registrovano na istoj adresi na kojoj je sedište vračarskog odbora Đilasove Stranke slobode i pravde (SSP), otkriva Kurir.

Prema podacima Agencije za privredne registre, Demokratska omladina je osnovana 21. novembra prošle godine, neposredno pre odluke lidera DS Zorana Lutovca da raspusti svoju omladinu.

Komadanje

Naš izvor iz DS kaže da je Đilas unapred dobro pripremio komadanje i preuzimanje DS, što pokazuje i ovaj njegov potez.

- Omladina DS se već mesecima protivila Lutovcu i njegovoj politici da stranku približi Đilasu, uvede je u njegov SZS, bojkotuje izbore i unedogled odlaže stvaranje ujedinjene DS. Pošto nije uspeo da disciplinuje svoje omladince, Lutovac ih je brutalno raspustio i evo sada se na Đilasovoj adresi volšebno pojavljuje nešto što se zove Demokratska omladina. Osnivač tog udruženja je Velibor Pavlović, dojučerašnji predsednik prave Demokratske omladine, a sada Đilasov čovek u organizaciji protesta i osnivanju vračarskog odbora SSP - navodi naš sagovornik.

Pavlović je u objavljenom statutu ovog udruženja potpisan kao predsedavajući osnivačkoj skupštini i jedan je od zastupnika udruženja. Demokratska omladina prijavila je APR da joj je sedište u Cerskoj 21, gde je zvanično i registrovan vračarski odbor Đilasovog SSP.

Potpuna kontrola

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da Đilas želi da u potpunosti kontroliše opoziciju „kako bi svoju fantaziju o bojkotu izbora učinio realnom“.

- To je logična posledica njegove želje za dominacijom nad tom političkom partijom. On već u velikoj meri kontroliše kadrovski tu stranku, kontroliše i njen dug s obzirom na to da je on taj dug otkupio. Identitet DS je potpuno nestao zbog činjenice da su se utopili u SZS. Ovo kadrovsko preuzimanje pojedinih odbora je nužna posledica odnosa između Đilasa i DS, njemu je oduvek bila opsesija da DS veže za sebe i to je uspeo otkupivši njegov dug i instaliranjem Zorana Lutovca - navodi Stanković.

