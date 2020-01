KURIR TV VUČIĆ: Idem u Drvar 29. januara, Tito nije išao tamo zbog Srba! DODIK: Ako promene Dejton mi izlazimo iz BiH

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa srpskim članom Predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom.

Predsednik Vučić rekao je da je razgovor sa Dodikom bio dobar, redovna konsultacija i da je više tema bilo na stolu.

"Zajednički zaključak je da je nasušna potreba srpskog naroda ma gde da živi očuvanje mir i stabilnosti", rekao je Vučić.

Podsetio je da uskoro sledi ratifikacija kreditnog aranžmana sa Turskom oko izgradnje autoputa Beograd - Sarajeva.

"I krećemo u fizički rad na deonici Kuzmin - Rača, a pošto Srbija gradi most prema RS i BiH, spremni smo da vidimo kako da pomognemo partnerima iz RS i BiH da se gradi put do Bijeljine", rekao je Vučić.

On je dodao da će 29. januara biti u Drvaru zbog otvaranja fabrike u tom mestu.

Tog dana posetiću Republiki Srpsku, posebno Mrkonjić grad koji je na nekoliko kilometara od Jajca, na strašteškom mestu za samu Republiku Srpsku", rekao je on.

Dejtonski mirovni sporazum je od istorijskog značaja, kako je rekao Vučić, jer je to bilo jedino moguće rešenje u kojem su svi gubili a pomalo i dobijali, a njime je mogao je da se sačuva mir.

"Mi ćemo prihvatti svaku odluku sa kojom se saglase sva tri naroda u BiH. Mi ćemo slediti ono što srpski narod u BiH i Republici Srpskoj ima da kaže", dodao je Vučić.

On je ocenio da ne misli da bi interes Hrvatske bilo menjanje dejtonskog sporazuma, jednako koliko i Sbrima, a možda čak i više.

"Ne isključujem mogućnost da oni to tumače na drugačiji način. Što se Srba tiče, naš interes je opstanak Dejtonskog sporazuma i opstanak Republike srpske kao entiteta u BiH. Ako ne bude saglasnosti srpskog naroda i RP nema izmena, bolje da niko ne pokušava u to da ulazi", rekao je Vučić.

Dodao je da će na svakom mestu pitati međunarodnu zajednicu kako to neka prava imaju Albanci na Kosovu, a nemaju Srbi na drugim mestima gde žive.

"Ja ću to pitanje iznositi na svakom mestu, a to je koja to prava ima 28 odsto Srba u Crnoj Gori, a koja ima 25.3 odsto Albanaca na teritoriji Severne Makedonije", rekao je on.

Prema njegovim rečima, Srbija je više nego ikada uložila novca u Republiku Srpsku.

"Ljudi, njima je mnogo teško da naprave dinar. Kako će oni da privuku investicije", upitao je on i dodao da zvaničnici RS "cede suvu drenovinu" i da njima "alal vera kako opstaju".

"Što se tiče položaja srpskog naroda u regionu, podržali smo zalaganje SPC za očuvanje naših svetinja u CG, verujemo da će takva vrsta dogovora biti postignuta", kazao je Vučić.

Jedna od tema razgovora, kako je predsednik Vučić sam rekao jutros, biće i otvaranje pogona vranjske fabrike "Jumko" u Drvaru.

"U Republici Srpkoj živi milion Srba, a u celoj BiH ukuono 1,2 miliona", dodao je Vučić govoreći o sastanku sa Dodikom na TV Prva.

Milorad Dodik je kazao da Republika Srpska ima problema sa definisanjem granica, te da je zahtev Srbije da se to pitanje reši što pre opravdano.

"Vezano za most u Bratuncu očekujemo da će u narednih godinu i po dana sve biti završeno", rekao je Dodik i kazao da će sve što Srbija gradi u Republici Srpskoj imati neko obeležje vezano za Srbiju.

On je kazao da su se mnogi "drznuli" da govore o Dejtonskom sporazumu, te da je taj sporazum devastirala međunarodna zajednica.

"Za nas je Srbija garant dejtonskog sporazuma, a Srbija je odstranjena iz Veća u implementaciju mira. Ono što mi tamo branimo su ostaci Dejtonskog sporazuma. To je činjeno arogancijom i silom međunarodne zajednice", ocenio je Dodik.

Dodik je dodao da su bilo kakve korekcije tog sporazuma nemoguće, te da nema nameru da razgovar ani očemu osim o vraćanju na "izvorni tekst Dejton".

"Ja im samo kažem da bilo kakvi razgovori da se menja Dejton znači smrtnu presudu za BiH, mi nemamo razloga da ostanemo u BiH onda", poručio je Dodik.

Prema njegovim rečima, SPC je napadnuta i u Makedoniji i Crnoj Gori, ali da Republika Sprska daje podršku.

"Neće se oklevati da se iz Republike Srpske a i BiH neće oklevati da se zaštiti ta imovina na način kako to dozvoljavaju propisi", rekao je on.

