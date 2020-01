MINISTAR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE POBEGAO OD JAVNOSTI: Trivan se pravi Toša, zakazao pa otkazao konferenciju za štampu

BEOGRAD - Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan odmaglio je juče i izbegao da se obrati građanima koji se danima guše u zagađenom vazduhu, a po starom dobrom običaju, odgovornost za sve pokušava da prebaci na druge.

Iako je Trivan, posle brojnih prozivki predsednika Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i ljudi od struke da ne mrda prstom dok se građani guše u oblaku štetnih materija, konačno za juče bio zakazao konferenciju za novinare čija je tema bila zagađenje vazduha, on se brže-bolje predomislio i istu otkazao, za šta se, doduše, izvinio.

Svaljuje na premijerku

A „o novom terminu konferencije obavestiće nas nakon prvog sastanka radnog tela Vlade za smanjenje aerozagadenja“. Međutim, građani Srbije nemaju ništa od ministrovog izvinjenja, već očekuju da izađe i kaže šta je on to činio, odnosno nije činio, pa se gušimo u smogu, da li će nešto da preduzme i šta, kao i gde je spiskano pola milijarde evra od naplate eko-taksi, pošto, očigledno, nisu utrošene za vazduh bez otrova. Trivana i Ustav Srbije obavezuje da blagovremeno i potpuno obaveštava javnost o stanju životne sredine, kako i piše u članu 74.

Trivan tvrdi za Kurir da oseća obavezu da se obrati javnosti i da će to svakako učiniti, ali se vadi na to da je „konferenciju otkazao na sugestiju premijerke“. - Nisam pobegao, ali samo zato što nije održana konferencija, koja je ozbiljniji vid obraćanja javnosti, stvorio se utisak da me nema, a imao sam 260 objava u medijima - rekao je Trivan, koji je dan ranije u saopštenju poslao spisak od devet mera za smanjenje zagađenja uz navođenje da ništa nije u njegovoj nadležnosti, već samo izrada planova kvaliteta vazduha lokalnih samouprava. Pa čak i da je tako, da Trivan ni za šta nije odgovoran, kao što tvrdi, ni s tim planovima nije uradio sve, budući da je dopustio da ih ne izrade svi koji moraju.

Vučić je izjavio juče da nema ništa protiv Trivana, već da očekuje od njega, kao i od svih ostalih ministara, da ne beže od odgovornosti.

- Nemam ništa protiv Trivana, zamolio sam ga, kao što sam molio i više ministara, da ne beži od odgovornost. Pokažite marljivost, ali nemojte da kažete da je kriv neko drugi - rekao je Vučić na TV Prva i dodao da je trebalo da bude aktivniji:

- Moramo biti fer i reći šta je to što možemo i hoćemo da radimo - kazao je Vučić i dodao da je zamolio premijerku da reaguju, jer su se ljudi uspaničili, ali nema mesta panici.

Pašalić: Ne sme da ćuti

Da ministar Trivan nije smeo danima da se pravi Toša, već da je građane morao da obavesti i upozori na enormno zagađenje vazduha, smatra i zaštitnik građana Zoran Pašalić.

- Postoji Arhuska konvencija koju je Skupština Srbije ratifikovala 2009, a u kojoj piše da informacija koja se daje građanima mora biti jasna, tačna i razumljiva, rekao bih i pravovremena. Građani se moraju informisati, ne može ministar da ćuti, mora da se obrati građanima. To je kao kad dobijete analize krvi u kojima piše šta je dozvoljeno, šta nije i jeste li u problemu. Građani moraju da znaju kakav vazduh udišu, a zatim i šta je uzrok - kaže Pašalić, koji kaže da će o krivcima za nečinjenje govoriti za 15 dana, kada od Ministarstva zaštite životne sredine i 15 lokalnih samouprava dobije tražene odgovore šta su preduzimali u prethodnom periodu u cilju zaštite životne sredine.

Bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da nema razumevanja za Trivanovo otkazivanje konferencije za novinare, jer je već dugo vremena očigledno da Vlada duguje medijima i javnosti mnogo više informacija o stanju životne sredine nego što ih ih daje. - Ne smemo ignorisati činjenicu da je u poslednjih sedam-osam godina prikupljeno pola milijarde evra namenski za zaštitu životne okoline i taj novac je potrošen nenamenski. Zato ne može biti opravdanja - naglašava Šabić.

Vlada Srbije: Na čelu radne grupe Ana Brnabić Vlada Srbije formirala je juče radnu grupu za sistemsko rešavanje pitanja zaštite vazduha i imenovala premijerku za predsednicu. Zadatak grupe je da prati i analizira najvažnija pitanja u oblasti zaštite vazduha od zagađenja, sa posebnim osvrtom na sistemske probleme, daje analize stanja i predloge mera za sistemsko rešavanje uočenih problema i usklađivanje stavova nadležnih državnih organa i institucija koje se bave pitanjem zaštite vazduha od zagađenja. Grupu čini 27 članova, ministri Goran Trivan, Zlatibor Lončar i Aleksandar Antić, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, direktor policije Vladimir Rebić, direktorka Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ Verica Jovanović, direktorka Gradskog zavoda za javno zdravlje Dušanka Matijević, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović i predstavnici drugih relevantnih institucija.

Ogroman problem: Za odsumporavanje 650 miliona evra Vučić je naveo i da je „već ugovoreno s japanskom kompanijom odsumporavanje TE ‚Nikola Tesla‘ u Obrenovcu, zahvaljujući čemu će situacija s vazduhom biti neuporedivo bolja kao što je danas u Kostolcu posle takvog odsumporavanja“. A u EPS je juče rečeno Beti da je predviđeno ulaganje od oko 650 miliona evra u sisteme za odsumporavanje dimnih gasova i primarne i sekundarne mere za smanjene emisije azotnih oksida u termoelektranama. Takođe, direktor Sekretarijata Energetske zajednice (EZ) Janez Kopač pokrenuo je juče preliminarnu proceduru protiv Srbije zbog nepotpune primene Direktive o velikim ložištima, koja se odnosi na poštovanje određenih granica za emisije štetnih gasova, koja je stupila na snagu 1. januara 2018, sa ciljem da pruži Srbiji mogućnost da u roku od dva meseca reaguje na navode da ne poštuje zakon. Najveći problem je, kako je naveo, sumpor-dioksid.

Zoran Radojičić: PM10 čestice u padu Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da je vazduh juče bio čistiji, što je pokazala oko osam sati ujutru merna stanica u Bulevaru despota Stefana, gde je koncentracija PM10 čestica bila nešto iznad 50 mikrograma po metru kubnom, što su prihvatljive vrednosti, dok je prethodnih dana bila preko 180. Ministarstvo zdravlja upozorilo je juče na „pojavu netačnih informacija o tome da je u Beogradu povećan broj smrtnih slučajeva usled zagađenja vazduha“ i da je u prvih 15 dana januara bilo 657 smrtnih slučajeva, a u celom januaru 2109. umrlo je 2.237 osoba.

Aleksandar Vučić: Moje troje dece živi u najzagađenijem delu Srbije - na Novom Beogradu Moje troje dece živi u najzagađenijem delu Srbije i Beograda, na Novom Beogradu, pa Vukana (rođen u junu 2017, prim. aut.) redovno izvodimo napolje, najnormalnije... I mene izvodili moji - rekao je Vučić i dodao da je situacija sa zagađenjem bila ista i kad je on bio dete. - To je ista histerija kao s mlekom. Ne žive moja deca ko zna gde, nego ovde... Piju isto mleko, udišu isti vazduh - rekao je Vučić i podsetio kako je „ (ministar privrede Goran) Knežević morao da guta ono mleko da bi ljudima pokazao da je ispravno“. On je rekao i da je sve prečišćivače kupio Željko Mitrović, vlasnik Pinka, kojem je rekao: - Aman, čoveče, pušiš tri pakle dnevno, pa jedna cigara ti je više od svega ovog što udahneš.

