NAROD SE GUŠI, MINISTAR SE PRAVI LUD: Pojavio se Trivan troši milijarde, a kuka da mu fale pare

Bez blama - Umesto da objasni na šta je spiskao pola milijarde evra od eko-taksi, prvi ekolog Srbije poručio da je glavni problem za to što udišemo otrove novac, kog nema dovoljno

Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan konačno se juče pojavio u javnosti, pa je posle višenedeljnog skrivanja rešio da objasni građanima zašto su se danima gušili u zagađenom vazduhu.

Trivan se, bez trunke preuzimanja odgovornosti, požalio na nedostatak novca kao glavni problem u zaštiti životne sredine. A novcem su se proteklih dana bavili i mediji, koji su secirali silna izdvajanja za ekologiju, takse koje građani godinama plaćaju, ali i nenamensko trošenje bar pola milijarde evra od eko-taksi i zelenih fondova.

Retoričko pitanje

- Je li živ Goran Trivan - bilo je među prvim pitanjima voditeljke TV Prva kada je najavila gostovanje ministra u jutarnjem programu.

Baš to pitanje nedavno je postavio predsednik Vučić premijerki Ani Brnabić, povodom bure u javnosti zbog velike zagađenosti širom Srbije. A nakon konstatacije voditeljke da je njen gost živ, što je dobra vest, Trivan je odgovorio: - Kako za koga, za mene je dobra! Tu izjavu, koju svi citiraju i zloupotrebljavaju, nisu svi shvatili na pravi način. Vučić i ja se znamo 25-30 godina i znamo kakav je čiji vokabular u ovoj ili onoj situaciji, a to je retoričko pitanje i ne odnosi se ni na šta ružno. Hoću da demistifikujem temu i neću da pravimo slučaj od nečega što nije slučaj - rekao je on.

Trivan je potom izneo podatke da je u Beogradu od 2010. do danas isti kvalitet vazduha.

- Evo podataka za 2018. u poređenju sa 2011. Recimo, 2011. broj dana sa prekoračenjima je 133, a 2018. 59 - rekao je Trivan i dodao da se poslednjih godina mnogo radilo, pre svega na ulaganju u motore autobusa GSP, u priključivanje na daljinsko grejanje, odsumporavanje, prelazak elektrana na gas... Kao glavni problem naveo je novac, kog nema dovoljno, i logistiku, jer tema životne sredine ni kod nas ni u regionu i dalje nije tema broj 1.

Najveći zagađivači

On je naveo da su najveći emiteri PM čestica porodične kuće i njihova ložišta i individualne kotlarnice - vrtići, škole, zdravstvene ustanove, koji nisu priključene na centralno grejanje i saobraćaj. Trivan je rekao da je u 260 objava iz njegovog ministarstva bila i preporuka da lokalne samouprave primene mere za poboljšanje kvaliteta vazduha, uključujući i ograničenje saobraćaja sa euro 3 motorima.

Zoran Radojičić MERE PROTIV ZAGAĐENJA Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić najavio je planove i investicije za očuvanje životne sredine u glavnom gradu, a planirane su konkretne mere za saobraćaj, grejanje, energetsku efikasnost i ozelenjavanje. - U planu su subvencije za energetsku efikasnost i do 90 odsto sredstava, kao i to da se ugasi još tridesetak individualnih kotlarnica, preostalih u nadležnosti grada - rekao je Radojičić i kao posebno važne projekte naveo metro, koji bi trebalo da bude povezan sa BG vozom, obilaznicu oko Beograda, toplovod između Obrenovca i Novog Beograda, kao i nabavku još sto zglobnih autobusa sa euro 6 motorom, kao i 40 trolejbusa i deset električnih autobusa.

Goran Čabradi MINISTAR TREBA DA LETI IZ VLADE Predsednik Zelene stranke Goran Čabradi kaže za Kurir da je Trivan odavno trebalo da ode. - Kad se žali za pare, nije ni trebalo da preuzme ministarsku dužnost. On ni posle dve godine nije zaslužio prelaznu ocenu, a sada je, posle ovakvih izjava i nečinjenja, za crveni karton. Građani nisu krivi, kako to ministar želi da predstavi. Dužnost i obaveza države je da kazni zagađivače i stimuliše građane da pređu na ekološki prihvatljivije energije. Ni Nemac to nije uradio zato što se sam osvestio, već zato što mu je jeftinije - naglašava naš sagovornik.

