DRAGOLJUB MIĆUNOVIĆ: Bojkot izbora je besmislen od početka do kraja!

Poslanik i jedan od osnivača Demokratske stranke Dragoljub Mićunović smatra da je bojkot izbora besmislen, a da je smanjenje cenzusa štetan za SNS.

- Ova mera je rizična i za Vučića i za njegove protivnike. U slučaju visokog cenzusa, veliki broj manjih partija ostaje u bubnju i njihovi glasovi se pripisuju najvećoj partiji, dakle njemu. Ta razlika između pet i tri odsto može da obuhvati nekoliko stotina hiljada glasova i on će te glasove izgubiti time što će se provući oni koji sa cenzusom od pet odsto ne bi prošli. Sa tog stanovišta on šteti sebi. On razmišlja taktički i cela njegova motivacija za spuštanje cenzusa je da bojkot izbora obesmisli, ali, izgleda, da nije ukalkulisao tu štetu. Logično bi bilo da ne dira cenzus i kao najveća partija ne dozvoli drugima da mu se približe, ali on radi obrnuto i to deluje demokratski iako to nije - istakao je Mićunović.

Na pitanje da li u tom slučaju bojkot dobija na težini ili ne, Mićunović odgovara:

- Ne. Bojkot ostaje besmislen od početka do kraja. On je pasivan i ima opasnu crtu. Ako ne učestvujete na izborima, vi ste van legalnih institucija gde je ključan parlament. Ostaje i ono pitanje: šta posle tog bojkota? Ništa, videćemo... Šta ćete videti? Pravi se napetost u društvu gde pokušavate da vanparlamentarnim sredstvima kroz građansku neposlušnost, konflikte, demonstracije itd. ugrožavate vlast. Time ostavljate polje za represiju vlasti i zaoštrenost unutar društva, što nije dobro i ne znamo gde vodi. Tako da je priča o delegitimisanju izbora potpuno besmislena. Nema delegitimizacije.

