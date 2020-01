TRIFUNOVIĆ SE OPET NIJE POJAVIO NA SUĐENJU, DARKO GLIŠIĆ PORUČIO: Sergej je plašljiva kukavica, rano mu je deset ujutru!

Novo ročište po tužbi predsednika Izvršnog odbora SNS Darka Glišića protiv predsednika PSG Sergeja Trifunovića održano je danas u Trećem osnovnom sudu u Beogradu, ali se tuženi Trifunović nije pojavio.

Njegov advokat Goran Draganić kao razlog, naveo je premijeru filma u Rimu i Beču, ali Glišić smatra da lider PSG izbegava ročišta, a pogotovo ona na kojima obojica treba da se pojave i sretnu "oči u oči".

- Sergej Trifunović je još jednom pokazao kolika je junačina. Ovo je osmo suđenje na koje nije došao. Evo sad javno obećavam, kad se već toliko plaši, da ja sledeći put neću doći jer me sud nije obavezao. Neka se samo on pojavi i da izjavu, pa da završimo suđenje. Međutim, on je još jednom pokazao da je jedna najobičnija plašljiva kukavica - rekao je Glišić i dodao da je deset ujutru Trifunoviću prerano.

Sledeće ročište je dogovoreno za 12 časova, ali je, prema Glišićevim rečima i to na granici.

- Ako može nešto posle podne, oko dva, tri, kad čovek ustane, kad se razbudi, kad nahrani mačke, pa da onda dođe na suđenje - rekao je Glišić.

Naveo je da mu je Trifunović, nazivajući ga "primitivcem", zbog čega se sude, naneo veliku štetu, koja je pre svega povredila njegovu decu.

- Otac sam dvoje dece, neću da mi decu presreću u školi i da ih vređaju zbog tgoa što je on izneo uvredljive izraze na moj račun. Politčka šteta mi je u drugom planu, rekao sam sudiji da su se zbog tih uvreda ljudi obraćali predsednku stranke s pitanjem zašto je postavio za predsednika Izvršnog odbora nekog koga nazivaju primitivcem - naveo je Glišić.

Podsetimo, Trifunović je prethodno tužio Glišića, jer ga je nazvao "raspalom narkomančinom", a Osnovni sudu na Ubu ustanovio je da Trifunović zbog toga nije pretrpeo štetu.

