"Velika zahvalnost Nurbahu Rustemovu, bivšem ambasadoru Kazahstana u Srbiji na nerezidencijalnoj osnovi, za doprinos saradnji Srbije i Kazahstana i dobrodošlica Gabitu Sizdikbekovu, ambasadoru Kazahstana u Srbiji."

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jan 28, 2020 at 1:09am PST