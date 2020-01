UŽIVO VUČIĆ U MRKONJIĆ GRADU: Srbija će biti uz svoj narod i decu, pomagaće koliko može! Ne iskorenjujte srpski narod!

"Mnogo sam srećan i ponosan što sam ovde. Naša pomoć ovoj školi iznosiće oko 300.000 evra, odnosno oko 600.000 konvertabilnih maraka. Ove godine ima 10 prvaka više i nadam se da će to biti slučaj i sledeće godine. Gledaćemo da pomognemo koliko možemo na infrastrukturnim radovima, ali i na dovođenju investitora. Obećali smo u Drvaru pre nepunih pet meseci da ćemo da otvorimo jednu malu fabriku za stotinu ljudi i otvorili smo je. Deco, imam za vas dve poruke - naš narod je nedeljiv, moramo da se držimo jedne stvari, narod nam je jedan i jedinstven, ne smemo da zaboravimo da pripadamo istom rodu i da štitimo svoja ognjišta i svoju budućnost. Budite vredni i marljivi, pošteni i odgovorni." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je Gimnaziju i Mašinsku školu u Mrkonjić Gradu.

