ALBANSKI ADVOKAT TOM GAŠI: Ramuš Haradinaj u Hag 2019. pozvan kao okrivljeni! Ide i Hašim Tači! Kazne su drastične!

Tom Gaši, prištinski advokat, u intervjuu za Kosovo Onlajn otkrio je da je Ramuš Haradinaj u Hag u julu 2019. pozvan kao okrivljeni i da se većina pozvanih iz bivše OVK branila ćutanjem na prvom saslušanju i ističe da će kazne biti drastične bez obzira na aktuelni položaj i funkciju koju pojedinci imaju.

Gaši, koji je i advokat Specijalnog suda u Hagu, navodi da svi koji su pozvani u Hag znaju u kom svojstvu tamo odlaze i ocenjuje da je došlo vreme da se podignu optužnice.

Kada možemo očekivati prve optužnice Specijalnog suda?

Mi znamo da je više od stotinu pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova pozvano pred Specijani sud u Hagu u svojstvu osumnjičenih. Ima više od 850 svedoka, koji su faktički svedočili. Većina tih svedoka nalazi se na teritoriji Republike Srbije. Ovaj veliki broj pozvanih u svojstvu osumnjičenih i u svojstvu svedoka pokazuje da je sada vreme za podizanje optužnica. Ipak, niko ne može tačno da kaže datum, nedelju ili mesec u toku ove godine. Imajući u vidu rad Specijalnog tužilaštva, koje se isto nalazi u Hagu, mislim da neće proći puno vremena do objavljivanja prvih optužnica.

Da li to znači da svi koji su pozvani u Hag znaju da li su okrivljeni?

Svi oni znaju u kom svojstvu su pozvani. Iako neko u početku to ne zna, u momentu kad da izjavu pred Specijalnim tužilaštvom, bez obzira da li je to na Kosovu ili u Hagu, on prethodno mora biti upoznat u kom svojstvu je pozvan. Sasvim su druge obaveze ako neko daje izjavu u svojstvu okrivljenog nego u svojstvu svedoka. U većini slučajeva bivši pripadnici OVK su u teškoj poziciji ako daju izjavu u svojstvu svedoka, jer oni moraju da kažu istinu na svako pitanje Specijalnog tužilaštva u Hagu, a ako je neko pozvan u svojstvu okrivljenog on može da da izjavu ali i ne mora, može da se brani ćutanjem. I ćutanje je jedna taktika odbrane, jedan broj pripadnika OVK se tako branio. Tako se i premijer Kosova (Ramuš Haradinaj) branio u Hagu, on nije dao izjavu pred Specijalnim tužilaštvom.

Specijalni sud za Kosovo se nalazi u Hagu između ostalog zbog zaštite svedoka, imajući u vidu da je ranije bilo dosta problema oko toga. Kakva je sada situacija?

Jedan od razloga što su pripadnici Skupštine Kosova glasali za Specijalni sud i da se on nalazi u Hagu je zbog tvrdnji da u nekim slučajevima ranije nije bila dobra zaštita svedoka, ali ja znam da to nije tako.

Kolike kazne se mogu očekivati za optužene pred Specijalnim sudom u Hagu?

Zaprećene kazne su drastične, sve su predviđene zatvorom, a maksimalna kazna je doživotna.

U izveštaju Dika Martija Hašim Tači se direktno dovodi u vezu sa zločinima kojima se bavi Specijalni sud, da li će i on biti pozvan imajući u vidu da je još aktuelni predsednik na Kosovu?

Državne funkcije, sadašnje ili u prošlosti nemaju nikakve veze sa Specijanim sudom, svako može biti pozvan. Mislim da, imajući u vidu da se u izveštaju Dika Martija ime Hašima Tačija spominje između 15 i 17 puta da će on biti pozvan, u funkciji osumnjičenog ili svedoka, a nije isključeno i da je već pozvan do sada.

