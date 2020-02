SASTANAK NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić sutra u 11 sa ambasadorom SAD Godfrijem

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Entonijem Godfrijem.

Vučić i Godfri će se sastati u 11 sati, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Godfri: Izbor vlade u Prištini prilika za napredak u dijalogu

Ambasador SAD izjavio je da je srećan što je formirana vlada u Prištini, a što vidi kao priliku za napredak u dijalogu.

Na pitanje kako vidi poruke novog kosovskog premijera Aljbina Kurtija, Godfri je rekao da je to, pre svega, pitanje za njegovog kolegu u Prištini, ali da je srećan što je vlada formirana. "Mislim da je to prilika da se dođe do napretka u dijalogu Beograda i Prištine", rekao je ambasador SAD.

