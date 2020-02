PSS - BK PODRŽAVA SMANJENJE CENZUSA Karić: Na izbore će izaći svi koji žele dobro Srbiji

Narodni poslanik Dragomir J. Karić, zamenik predsednika Pokret Snaga Srbije - BK , je rekao da PSS - BK podržava predlog da se cenzus za predstojeće izbore spusti sa pet na tri odsto.

On je na javnom slušanju Predloga zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koje su podnela 103 narodna poslanika poslaničke grupe SNS, istakao da je važno da se oni usvoje kako bi izbori bili ne samo demokratski i otvoreni, već i da se, pre svega, imaju u vidu i želje najmanjih stranaka i grupa građana.

- Pokret Snaga Srbije - BK u potpunosti podržava ovaj predlog koji stvarno daje mogućnost svima da možemo ravnopravno da učestvujemo na izborima. Mislim da SNS radi na svoju štetu a u prilog razvoju demokratskih procesa i mogućnosti da bukvalno sve partije mogu da računaju na određeni broj poslanika. Duboko verujem da će na izbore izaći svi oni koji imaju i delić progresivnog programa koji je dobar za građane Srbije. Ja imam 13 unučića i želim da oni vide perspektivu i da znaju da mi radimo za njihovo dobro - rekao je narodni poslanik Dragomir J. Karić.

On je dodao da očekuje da će "vrlo brzo doći do sklapanja interesnih koalicija, s obzirom na to da se najveća ideologija koja danas postoji bazira na razvoju Srbije u oblasti privrede, ekonomije i finansija".

(Kurir.rs)

