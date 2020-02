KURTIJEVA VLADA JE POLITIČKI CIRKUS! Osuđeni ubica ministar odbrane lažne države, a supruga pevača zadužena za kulturu!

Jedan osuđeni ubica, nekoliko hapšenih ali i onih koji su skloni fizičkim napadima, jedan broj profesora, eksperata, jedna bivša supruga popularnog albanskog pevača i nekolicina potpuno javnosti nepoznatih osoba - tako izgleda novoimenovana vlada Kosova na čijem čelu je lider "Samoopredeljenja" Aljbin Kurti.

Većina onih koji će u njoj sedeti u narednom periodu jesu se bavili politikom, ali se najveći broj njih, za razliku od prethodne prištinske vlade, ne može dovesti u tesnu vezu sa takozvanom Oslobodilačkom vojskom Kosova (OVK), zbog koje su je u javnosti svojevremeno zvali i "ratnom koalicijom".

To ovoga puta neće biti slučaj, ali to ne znači da u njemu nema "zanimljivih" likova.

Prvi od njih je sasvim sigurno novi premijer Aljbin Kurti, koji domaćoj javnosti nije nepoznanica, naprotiv. O njegovom liku i delu se manje-više sve zna, od toga da je hapšen, da je tri godine proveo u zatvoru, da je organizovao demonstracije protiv Slobodana Miloševića, ali i kosovskih vlasti sa kojima se mnije slagao oko brojnih odluka. Svi se sećaju suzavca u kosovskoj skupštini i to u nekoliko navrata, što se može pripisati upravo Kurtiju.

Osuđeni ubica

foto: Youtube printscreen

On je juče i zvanično izabrao svoj kabinet, a prve reakcije su odmah stigle, i to pre svega kada je reč o ministru odbrane Antonu Ćuniju, koji je pred Višim sudom u Nišu osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva petorice srpskih vojnika 1998. godine.

U presudi se, između ostalog, navodi da su tog Ćuni i još šestorica Albanaca upali na teritorije Albanije i skriveni u zasedi čekali na vojnu patrolu. Nakon što su pucali na njihovo vozilo i ubili ih, uzeli su im oružje, nakit i druge lične stvari. Potom su pucali i na helikopter Vojske Jugoslavije, koji je nakon ovog događaja doleteo da odveze poginule, te opet pobegli u Albaniju.

Tužilaštvo za ratne zločine je 2009. došlo do snimka napada na ove vojnike, koji su snimili pripadnici OVK, a snimak se kasnije našao i na "Jutjubu".

Inače, Čuni je poslanik Demokratskog saveza Kosova (DSK) Ise Mustafe.

Zamenici premijera

Kutrijevi zamenici takođe su prekjuče imenovani - jedan iz redova DSK, a jedan iz "Samoopredeljenja".

Prema dogovoru, prvi potpredsednik vlade biće Avdulah Hoti (DSK), koji nije nepoznanica u prištinskoj javnosti. Inače je dugogodišnji član Mustafine stranke, a 2017. godine bio je i kandidat za kosovskog premijera, kao i ministar finansija u vladi u kojoj su DSK i DPK bili u koaliciji.

Drugi zamenik biće Kurtijev partijski kolega Haki Abazi, koji ima diplomu američkog i prištinskog Univerziteta za poslovni menadžment i inženjerstvo, i koji je više od 15 godina je radio u raznim međunarodnim organizacijama širom sveta, a član je i Olbrajt instituta i Rokfeler fondacije.

Međutim, druga stvar po kojoj je Abazi poznat jeste da čvrsto brani svoje političke stavove, pa se tako u kapmanji za porošlogodišnje vanredne izbore u studiju TV7 fizički obračunao sa članom DSK Dardanom Molikajem.

Neredi, suzavac i hapšenje

Za kosovskog ministra spoljnih poslova imenovan je Glauk Konjufca iz "Samoopredeljenja", koji je prethodno morao da bude smenjen sa funkcije predsednika Skupštine Kosova, kako bi ona pripala koalicionom partneru DSK.

On je i političar, novinar i aktivista, koji se još kao student bio politički angažovan. U jednom periodu bio je i jedan od potpredsednika Skupštine Kosova.

Ipak, ono što se takođe vezuje za njega su hapšenja, i to u nekoliko navrata. To je bio slučaj 2012. godine kada je došlo do sukoba policije i aktivista "Samoopredeljenja" na putu ka graničnim prelazima Merdare i Bela zemlja, kada je povređeno 80 ljudi i uhapšeno gotovo 140 osoba.

Hapšen je i tokom prethodnih godina, oba puta zbog bacanja suzavca u kosovskoj skuštini, zbog čega je bio i u kućnom pritvoru.

Zagrebački student ministar finansija

foto: Youtube printscreen

"Samoopredeljenje" je dobilo i resor finansija i transfera, a na njgovom čelu će se nalaziti Besnik Bisljimi, potpredsednik ove stranke. On je zagrebački student, s obzirom da je ekonomiju studirao u hrvatskoj prestonici, a doktorirao je na Univerzitetu u Frajburgu u Nemačkoj iz oblasti makroekonomije sa specijalizacijom u fiskalnoj politici. Od 2004. godine radi na Američkom univerzitetu na Kosovu, ali i kao profesor na drugim svetskim Univerzitetima.

Srpska javnost ga je upamtila po izjavi da će Srpska lista morati da dokumentuje da priznaje Kosovo i radi u njegovom interesu.

Kurtijeva stranka je dobila i resor pravde, koji će voditi Aljbuljena Hadžiu, poslanica ove stranke u tri mandata u kosovskoj skupštini.

Važi za jednog od najglasnijih poslanika u tamošnjem parlamentu, a bila je i veliki protivnik Zakona o demarkaciji sa Crnom Gorom i formiranja Zajednice srpskih opština (ZSO).

Arben Vitia će voditi Ministarstvo zdravlja, koji je inače lekar po struci. Studirao je u Tirani, a kao lekar je radio u Kosovskoj Mitrovici. Bio je angažovani i kao profesionalni konsultant za prodaju u nekoliko kompanija.

Makedonski ambasador vodi evrointegracije

Bljerim Reka biće na čelu Ministarstva za evropske integracije. Ono što je zanimljivo jeste da na Kosovo dolazi iz Skoplja, i da je na makedonskim izborima prošle godine bio nezavisni kandidat za predsednika Severne Makedonije.

Bio je ambasador Makedonije u Briselu, kao i savetnik u Vladi Makedonije za nacionalnu strategiju i integraciju u EU.

Reka je i profesor međunarodnog prava, međunarodnih odnosa i prava EU na Univerzitetu Jugoistočne Evrope od 2002. godine.

Javnosti je nešto manje poznata nova ministarka ekonomije, rada i strateških investicija Rozeta Hajdari, koja je takođe predlog "Samoopredeljenja".

O njoj su mediji pisali da se bavi biznisom i da je ranije bila zaposlena u pojedinim kosovskim kosovskim institucijama, kao i da ima privatnu firmu "R&V Consulting" koja se bavi poslovnim savetovanjem.

Protivnik saradnje sa Kurtijem

Agim Veliju, inače gladonačelnik Podujeva, ubuduće će biti ministar unutrašnjih poslova i javne uprave. On je bio jedan od glasnijih unutar DSK-a koji se protivio koaliciji sa "Samoopredeljenjem".

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja je Besian Mustafa, takođe iz DSK-a. On je u isto vreme i portparol ove stranke, a ranije je bio šef Agencije za investicije i podršku KIESA-e, radio kao lider u upravljanju investicijama i rizicima u kosovskim komercijalnim bankama i, kako se navodi u njegovoj biografiji, "doprineo osnivanju Kosovskog fonda za garantovanje kredita".

DSK je dobio resor obrazovanja, na čijem čelu će biti Hikmete Bajrami, koja je i ranije bila deo kabineta Ise Mustafe, ali kao ministarka trgovine i industrije. Ona je profesor tematike marketinga na Univerzitetima i Prištini, magistrirala je na Univerzitetu Stafordšir u Velikoj Britaniji, a doktorirala na Univerzitetu u Prištini.

Ona je bila jedan od glavnih protivnika Hašima Tačija, kao i jedan od glavnih protivnika koalicije sa njegovom strankom PDK.

Supruga albanskog pevača

foto: Youtube printscreen

Ministarka kulture, omladine i sporta biće Vljora Dumoši, profesorka na Filološkom fakultetu, koja je pak javnosti poznatija kao političarka iz redova DSK, a možda još više kao bivša supruga Škumbina Krieziua, jednog od najpoznatijih albanskih pevača i tekstopisaca.

U žižu javnosti njihov brak je dospeo kada je on svoju nekadašnju suprugu, ostavio zbog pevačice Mimoze Mustafe, sa kojom je kasnije dobio dvoje dece.

O njihovom propalom braku Dumoši je često govorila u javnosti.

Stranka Ise Mustafe, tačnije Ljumir Abdidžiku, vodiće resor infrastrukture i životne sredine. On je direktor prištinskog Instituta za razvojna istraživanja, a inače je treći poslanik iz redovaDSK po broju dobijenih glasova na poslednjim izborima na Kosovu.

Ministri iz manjinskih zajednica

Po kosovskom ustavu, manjinske zajednice imaju pravo na ministarska mesta, tako da će ovog puta dva pripasti Srbima Daliboru Jevtiću (zajednice i povratak) i Ivanu Milojeviću (regionalni razvoj), a jedno bošnjačkoj zajednici koje će voditi Emilija Redžepi (administracija lokalne samouprave).

Kurir.rs/Blic, L.G.

