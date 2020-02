TRAMP ČESTITAO VUČIĆU I SRBIJI! Poštovani predsedniče, upućujemo NAJTOPLIJE čestitke, računajte na našu podršku!

Ambasador #SAD Entoni Godfri uručio je predsedniku Vučiću ličnu čestitku predsednika #SAD @realdonaldtrump povodom Dana državnosti. U čestitki se kaže: "Poštovani g. Predsedniče, američki narod i ja lično upućujemo najtoplije čestitke Vama i srpskom narodu povodom proslave Dana državnosti, 15. februara. Sjedinjene Države i Srbija dele zajedničku viziju vaše zemlje, viziju koja je zasnovana na produbljivanju regionalne saradnje, jačanju demokratskih institucija, mirnom rešavanju razlika među susedima i izgradnji bolje budućnosti za građane Srbije. Normalizacija odnosa sa Kosovom treba da ostane prioritet na vašem putu evropskih integracija. I ubuduće se možete osloniti na podršku Sjedinjenih Država na putu ostvarenja vašeg cilja – članstva u Evropskoj uniji, kao i u naporima u sprovođenju reformi koje će biti neophodne kako biste do tog cilja stigli. Želim Vam radosnu proslavu Dana državnosti i radujem se još bližem partnerstvu naših dveju zemalja. S poštovanjem, Donald Tramp"

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Feb 5, 2020 at 3:01am PST