ISTOK I ZAPAD SNAŽNO STALI UZ VUČIĆA I SRBIJU! Tramp: Srbi, uz vas smo Putin: Činimo sve za vas, prijatelji

Predsednik SAD Donald Tramp čestitao je juče predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i srpskom narodu predstojeći Dan državnosti, poručujući da se raduje još bližem partnerstvu dveju zemalja, dok je ruski predsednik Vladimir Putin rekao da će podržati Srbiju u rešavanju kosovskog čvora!

Čestitku američkog šefa države u pisanom formatu Vučiću je juče lično uručio ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri.

Zajednička vizija

- Poštovani gospodine predsedniče, američki narod i ja lično upućujemo najtoplije čestitke vama i srpskom narodu povodom proslave Dana državnosti, 15. februara. Sjedinjene Države i Srbija dele zajedničku viziju vaše zemlje, viziju koja je zasnovana na produbljivanju regionalne saradnje, jačanju demokratskih institucija, mirnom rešavanju razlika među susedima i izgradnji bolje budućnosti za građane Srbije. Normalizacija odnosa sa Kosovom treba da ostane prioritet na vašem putu evropskih integracija. I ubuduće se možete osloniti na podršku SAD na putu ostvarenja vašeg cilja - članstva u Evropskoj uniji, kao i u naporima u sprovođenju reformi koje će biti neophodne kako biste do tog cilja stigli. Želim vam radosnu proslavu Dana državnosti i radujem se još bližem partnerstvu naših dveju zemalja - naveo je Tramp u čestitki.

Bratski narod

Predsednik Rusije Vladimir Putin je na ceremoniji uručivanja akreditiva ambasadoru Srbije Miroslavu Lazanskom poručio da Moskva čini mnogo kako bi situacija na Balkanu bila stabilna i bezbedna. - Zalažemo se za to da Beograd i Priština postignu održivo i uzajamno prihvatljivo rešenje kosovskog problema na osnovu rezolucije 12 44 SB UN - rekao je Putin, dodajući da Rusiju i Srbiju vezuje strateško partnerstvo zasnovano na tradiciji prijateljstva, kao i kulturne, duhovne i istorijske bliskosti naših bratskih naroda. Putin je podsetio na prošlogodišnje susrete i razgovore s predsednikom Vučićem, kada je postignut niz značajnih sporazuma za saradnju dve zemlje u brojnim oblastima.

DIJALOG S GRAĐANIMA

Predsednik Srbije juče je na društvenoj mreži Fejsbuk direktno odgovarao na pitanja građana, pristiglih prethodnih dana. Vučić je zahvalio građanima na više od 4.000 pitanja.

VUČIĆ O...

... odnosu s Prištinom

- Ako je predlog Prištine da se ne razgovara ni o čemu suštinski, već o što bržem priznavanju nezavisnosti tzv. države Kosovo, i kako da im se izvinjavamo za nešto - ta vrsta razgovora završena. Nadam da će biti razumnijih, racionalnih ljudi koji shvataju da je važno da razgovaramo i pokušavamo da tražimo kompromis. A, ako to ne žele, ako misle da Srbiju mogu da pobeđuju ucenama - grdno su se prevarili.

... datumu članstva u EU

- Nadam se da ćemo jednog dana postati članica EU, ali da to sve ne zavisi od nas. Videćemo kako će teći i razgovori o Kosovu i Metohiji.

... situaciji u Crnoj Gori

- Kada god neko ima unutrašnji problem, Srbija je kriva. Jedan deo ljudi u našem okruženju ne želi uspeh Srbije. Ne zaboravite vi iz Berana i iz svakog drugog grada, Srbija postaje trn u oku zbog svog ubrzanog uspeha. Danas kada u tzv. državi Kosovo traže redovan vojni rok, povećanje budžeta za vojsku, svi ćute. Kada najavljuju tužbu za genocid, opet ćute. Kada bismo mi iz Srbije najavili tako nešto, svi bi burno reagovali. Zato naša politika treba da bude pametna, puna poštovanja prema svima u okruženju, ali da pronađemo način da štitimo sve naše ljude u okruženju. Moramo da poštujemo Crnu Goru kao državu, ali ćemo naći način da zaštitimo naš narod u Crnoj Gori i naše svetinje. Crkve će ostati tamo gde jesu i pripadaće onome kome su pripadale, SPC i našem narodu. Da vam ne pričam šta su crnogorski zvaničnici govorili pre neki dan u Briselu protiv Srbije, i Srbija im je za sve kriva.

izgradnji novih puteva

- U Srbiji nikada nije izgrađeno više puteva, a planom „Srbija 2025“ predviđeno je da se uradi još 5.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva - rekao je Vučić. On je ukazao na to da je u 2019. godini urađeno od dva i po do tri i po više lokalnih puteva nego 2012. godine i istakao da je asfaltiranje puteva, uz izgradnju vodovoda i kanalizacije, suština napretka standarda, a koji utiču i na više novca u novčaniku građana.

platama u zdravstvu

- U zdravstvo najviše ulažemo, lekari su dobili najveće povišice. Na ozbiljan način i temeljno se bavimo problemom zdravstva u našoj zemlji, biće sve više zapošljavanja. Naše zdravstvo pravi krupne korake unapred, svi će biti mnogo zadovoljniji, i lekari i korisnici zdravstvenih usluga.

... minimalcu

- Molim radnike da se pobune i pošalju nam informacije. Nećemo dati mira ljudima koji radnicima daju plate ispod minimalca. To je protivzakonito i pljačka!

... svojoj deci

- Danilo ima već 22 godine, Milica uskoro puni 18, i ona će prvi put imati mogućnost da glasa, a Vukanu je nešto više od dve i po godine. Danilo radi. Koliko sam brinuo ranije, sada sam srećan i ponosan što radi, ne lak posao, ali i što živi kao i svi drugi obični građani i što je postao pošten radnik. Milica je veoma uspešna i završava srednju školu i ne znam gde će nastaviti školovanje. Voleo bih da ide na studije ovde. Ne znam šta će da odabere. Znam da je zanimaju međunarodni odnosi, a na drugoj strani, unutrašnji dizajn. Videćemo šta će da izabere. Vrlo je uspešna i verujem u nju mnogo.

Što se Vukana tiče, on je blagorodno dete, uvek nasmejan i veseo. Pošto sam ja uvek namrgođen i namršten, on unese radost u naš život.

... svom jelovniku

- Volim da jedem, što se i vidi na meni. Volim pasulj, volim grašak, kad mi majka spremi lignje za slavu. Volim knedle sa šljivama.

... medijima

Na pitanja kada će mediji postati slobodni, Vučić je primetio da obično o tome najviše vole da govore oni koji sebe predstavljaju slobodnima. - Ja mislim da su mediji slobodni, meni baš svi postavljaju pitanja, a to ljudi obično politički koriste i zloupotrebljavaju - rekao je on.