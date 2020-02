JEZIVE PRETNJE ŠEFU SNS U JAGODINI: Odsečenu glavu mačke bacili u dvorište Nikole Radosavljevića

U dvorište Nikole Radosavljevića, predsednika Gradskog odbora SNS u Jagodini nepoznata osoba je bacila odsečenu glavu njegove mačke, što je on doživeo kao pretnju političke prirode, pošto ni sa kim od komšija nije bio u sukobu.

Nepoznate osobe su Radosavljevićevom kućnom ljubimcu odsekle glavu i bacile je u dvorište porodične kuće u kojoj živi sa suprugom i troje maloletne dece.

foto: Privatna Arhiva

Patolog-veterinar utvrdio da je mački glava odsečena oštrim predmetom što ukazuje na činjenicu da je to mogao da učini samo čovek. Telo mačke i tragovi krvi nisu nađeni na licu mesta.

Nikola Radosavljević, koji je inače i član Glavnog odbora Srpske napredne stranke, izjavio je da mu niko nije pretio u prethodnom periodu, da je u odličnim odnosima sa komšijama i da su motivi ovog zastrašivanja političke prirode, odnosno da su u ewzi sa njegovom aktivnošću na političkoj sceni Jagodine i Srbije.

foto: Privatna Arhiva

- To je preteća politička poruka koju je očigledno neko hteo da mi pošalje. Medutim, to me neće pokolebati da još više i bolje radim za budućnost naše Srbije - izjavio je Nikola Radosavljević.

Slučaj je prijavljen policiji, a Gradski odbor SNS u Jagodini od nadležnih državnih organa zahteva da se počinilac ili počinioci što pre pronađu i privedu licu pravde.

Kurir.rs

