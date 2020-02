RAT U OPOZICIONOM SAVEZU ĆE TEK DA BUKNE: Lutovac udario na Đilasa, gura Paunovića i Zelenovića u izbornu trku!

Zoran Lutovac, predsednik DS i jedan od lidera Saveza za Srbiju, minira odluku ove opozicione organizacije o bojkotu izbora, a za šta se najzdušnije zalaže Dragan Đilas!

Lutovac, kako saznaje Kurir, daje vetar u leđa Saši Paunoviću, predsedniku opštine Paraćin, i Nebojši Zelenoviću, gradonačelniku Šapca, da idu na predstojeće lokalne izbore.

Obilaze Srbiju

Čelnici Šapca i Paraćina su od starta želeli da idu na lokalne izbore, jer veruju da mogu da pobede u svojim gradovima. Ono što se promenilo je da im sada podršku za ovu ideju daje i lider demokrata.

- Paunović i Zelenović su preksinoć bili u Kragujevcu, imali su sastanak sa oko 20 odbora DS, svi šumadijski odbori su bili tu - kaže izvor Kurira, koji je prisustvovao sastanku, i dodaje:

- Njih dvojica su tražila podršku za izbore. Zelenović je bio za to da samo njih dvojica izlaze u svojim gradovima, verovatno preko nekakvih grupa građana, dok je Paunović bio za to da na izbore ide ceo DS, da stanu uz njega. Paunović je toliko rešen da izađe na predstojeće lokalne izbore da je rekao: „Idem na izbore, pa neka me izbace iz stranke.“

Đilas je sve znao

Međutim, dodaje naš izvor, od izbacivanja Saše Paunovića iz stranke nema ništa.

- Lutovac daje prećutnu podršku Zelenoviću i Paunoviću da izađu na izbore, to je sada već javna tajna u DS. Iako je to u suprotnosti sa stavom Saveza i Đilasa, Lutovac je odlučio da stane uz njih. Da nešto ne štima na relaciji Lutovac-Savez, pokazuje i govor Paunovića i Zelenovića na sastanku sa šumadijskim odborima. Oni su kritikovali Savez ne birajući reči, govorili su da je to grupa amatera koja ne zna šta da radi. Štaviše, Paunović je otišao korak dalje, pa je pred članstvom opleo po Draganu Đilasu. Rekao je da su Đilas i Savez od starta znali da oni žele na izbore, a da se sada prave ludi - ističe izvor Kurira.

Paunović i Zelenović su juče imali sastanak i sa beogradskim odborom DS.

Premišljanje o bojkotu, odnosno o izlasku na izbore, juče je osudio član DS Goran Ješić na Tviteru.

Loša odluka

- Godinu dana ranije najaviš bojkot izbora, bez iole pristojne debate o posledicama. Nijedan odbor se ne sprema za izbore, pošto je bojkot, a onda 70 dana pred izbore otvaraš mogućnost izlaska na lokalne izbore. Ozbiljna grupa amatera i neznalica - napisao je Ješić, dok su akademik Dušan Teodorović i novinarka Biljana Lukić, bliski opoziciji, podržali tviteraša, koji je napisao da opoziciju ništa neće moći da opere ako izađu na izbore samo u Šapcu i Paraćinu:

- Bojkotom izbora svuda, osim u Šapcu i Paraćinu, Savez za Srbiju će priznati da je razlog za bojkot taj što ne mogu da pobede na njima, a ne što su izborni uslovi loši. I ne, ne postoji egzibicija koja bi ovo mogla da spinuje.

Gordana Čomić Odluka o mom isključenju već doneta Premijerka Ana Brnabić osvrnula se juče na priče da bi Gordana Čomić, poslanica DS, mogla biti isključena iz stranke jer je učestvovala u radu Skupštine uprkos odluci partije da se parlament bojkotuje. foto: Beta - Isključujete ljude koji imaju sopstveno mišljenje i volju i koji kažu da će se vratiti u instituciju da bi se borili za veće učešće žena u političkom životu. To je pravi pokazatelj demokratskog potencijala SZS - rekla je Brnabićeva i dodala da je hrabrost Čomićeve za divljenje. I dok se čeka stav Izvršnog odbora i Predsedništva DS, ova poslanica DS juče je poručila da je „odluka o njenom isključenju iz stranke već doneta“. - Ono što znam nezvanično - zaista, evo ekskluzivno za vas - ta je odluka doneta... i ja sam rekla da sam imala svoju etičku dilemu o tome šta od dve odluke DS izabrati - jedno je politika: više žena na svim mestima odlučivanja, i to se dogodilo, ili bojkot sednice Skupštine. Izabrala sam prvo i opet bih tako, na njima je da me isključe iz stranke - kazala je Čomićeva za N1.

Skupština Srbije odlučila CENZUS TRI ODSTO Na predstojećim prolećnim izborima, umesto dosadašnjih pet, cenzus će biti tri odsto, a žene će na lokalnim i republičkim listama biti zastupljene 40 odsto, odlučila je juče Skupština Srbije. Poslanici su izglasali izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika i lokalnim izborima koje je podnela poslanička grupa Srpske napredne stranke (SNS), a kojima se, između ostalog, predviđa smanjenje cenzusa.

