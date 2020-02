OVAJ TRIFUNOVIĆ AKO OVAKO NASTAVI DA VOZI, NEKO ĆE DA STRADA! Vučić o opoziciji, smanjenju cenzusa, izborima...

- Uspeli smo da donesemo suštinski demokratsku reformu i izbornog i političkog sistema. Nikada niko više neće ukidati cenzus od tri odsto. Nikada se ovo neće promeniti, to je jedna izvanredna demokratska norma, kako što je to izvanredna demokratska norma to što ćemo imati 40 odsto žena na izbornim listama - rekao je predsednik Vučić danas u Beogradu, nakon obilaska vojnika u kasarni Topčider.

- Zapamtite moje reči, ovaj zakon se neće menjati u narednih 10 godina - naglasio je Vučić i dodao:

- Boriću se za izlazak svakog čoveka, za svaki glas za listu čiji ću biti nosilac. Ni od koga neću da tražim ni da glasa za Šapića, Šešelja, Čanka, Gocu Čomić, Jovanovića, ni za SPS, ukoliko ne budemo išli zajedno. A ako ne dobijemo više od 48,2 odsto koliko smo dobili na poslednjim izborima, biću srećan. U vreme kada smo pobedili na prošlim izborima nismo imali ni Novu S, ni N1, ni Blic, ni NIN, u ovakvoj meri kao sada. Na RTS ste imali predstavljanje od po pola sata i Jeremića i PSG Sergeja Trifunovića... Onaj Trifunović ako nastavi ovako da vozi, ko zna ko će još da strada... - naglasio je Vučić, a povodom novog udesa koji je Sergej Truifunović izazvao.

