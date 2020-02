POZNAT PO ZATVARANJU SRBA: Kosovski specijalni tužilac Sulj Hodža odlazi u penziju

PRIŠTINA - Kosovski specijalni tužilac Sulj Hodža odlazi u penziju, saopštio je na Fejsbuku njegov saradnik, policijski istražitelj Besim Smakoli.

Smakoli je na Fejsbuku Hodži poželeo ugodan odlazak u penziju i dodao da je bila čast i privilegija raditi zajedno s njim, a uz tu objavu okazio je i zajedničke fotografije.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u oktobru prošle godine rekao je da je Hodža, koji je učestvovao u najvećem broju hapšenja i zatvaranja Srba, umešan i u prikrivanje ubistva aktiviste Samoopredeljenja Astrita Deharija u zatvoru.

Đurić je podsetio tada da je Dehari preminuo pre tri godine u zatvoru u Prizrenu pod nerazjašnjenim okolnostima, a da je ekspertiza iz Švajcarske pokazala da nije rec o samoubistvo, kako su prištinske vlasti tvrdile.

On je rekao da je švajcarska ekspertiza došla do zaključka da ne samo da to nije bio nesrećan slučaj, nego da je vrlo verovatno da su lokalni organi, uključujući tužilaštvo, bili uključeni u zataškavanje tog slučaja.

Hodža je vodio istragu i o ubistvu Olivera Ivanovića, a dovodi se u vezu sa podizanjem optužnica protiv Srba na severu Kosova koji su prošle godine uhapšeni pod optužbom da su umešani u ubistvo.

Prema navodima advokata, u optužnici se ne nalazi nijedan relevantan dokaz protiv optuženih Srba.

