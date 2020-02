HOĆETE DA KAŽETE DA SE JA DROGIRAM?! Čanak podivljao posle pitanja Verice Bradić o MOTORNIM SANKAMA i vikao u studiju!

Čarke između voditeljke Verice Bradić i Nenada Čanka, lidera LSV, javile su se odmah po početku razgovora.

Gosti "Hit Tvita" su Vojislav Šešelj, Nenad Čanak i Nebojša Krstić. Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U sutudiju TV Pink je i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.

- U civilizovanim zemljama je dovoljno da se samo jednom neko drogirao i on će biti eliminisan iz političkog života. On je bio pod uticajem droge kada je naleteo na autobus i to je utvrđeno na VMA - rekao je lider radikala Vojislav Šešelj, komentarišući saobraćajnu nezgodu u kojoj je učestvovao Sergej Trifunović, gde se sumnja da je prethopdno konzumirao narkotike.

Na pitanje da li političari prebrzo voze, a pro po Trifunovića, lider LSV je burno odreagovao shvativši pitanje previše lično.

- Ne razumem Vaše pitanje. Ne družim se sa političarima. Motorne sanke sam vozio centrom Novog Sada i onda sam dobio kaznu za prekršaj. Nemam nikakve veze sa prebrzom vožnjom, hoćete da kažete da se ja drogiram, ako vozim brzo, ne razumem šta hoćete da kažete - izričit je bio Čanak.

