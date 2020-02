DA LI ĆE SE I ČANAK OKLIZNUTI O KORU OD BANANE! Ovako je Šešelj pretio i Baroviću, koji je posle emisije TEŠKO PRETUČEN!

Vojislav Šešelj pretio je u nedelju uveče Nenadu Čanku da bi završio kao faširana šnicla, da nije gorila u zgradi! Čanak ga je, tokom emisije Hit tvit, neprekidno nazivao "svinjom, krpom, ratnim zločincem", a Šešelj je s druge strane, naduven i podbuo, svom protivniku u emisiji odgovarao sa "budalo, videćeš", i pretio batinama, ali "samo da nije obezbeđenja"...

Posle uvodnih čarki u emisiji, sve se pretvorio u žestok verbalni obračun Nenada Čanka i Vojislava Šešelja, a sukob je sve vreme na granici fizičkog razračunavanja! Čanak je poručio da je uvredljivo da se o žrtvama rata govori kada se u studiju nalazi "jedan ratni zločinac", misleći na Šešelja.

Usledile su uvrede, ali i oštre pretnje. Čanak je Šešelja nazvao svinjom, poručio mu nekoliko puta da menja pelene, a lider radikala mu je odgovorio da "budalo jedna".

- Videćeš ti. Da ti nije ovih telohranitelja, sad bi bio pretvoren u faširanu šniclu- poručio je Šešelj, našta mu je Čanak odgovorio "ajde, ajde":

Šešelj je i pre više od dve decenije, takođe u jednoj emisiji, pretio advokatu Nikoli Baroviću, samo što su se te pretnje posle nekoliko sati i obistinile u vidu višestrukih preloma koji je zadobio Barović.

foto: Printscreen

Te večeri, 16. jula 1997. godine su u emisiji BK televizije "Tet-a-tet" gostovali Vojislav Šešelj i advokat Nikola Barović. Tema je bilo izbacivanje iz stana zemunske porodice Barbalić. Šešelj i Barović su se pred kamerama posvađali, Šešelj je vređao Barovićevog oca, Barović mu je prvo zapretio batinama, a zatim ga polio vodom.

Šešelj je Barovića optužio da pripada "proustaškom lobiju", rekao mu da je "on prijatelj svim srpskim neprijateljima", kazao da je "u Zagrebu posećivao svoje ustaške prijatelje". Barović je, s druge strane Šešelju rekao da je "magarac" i da "ne bleji".

Emisija je prekinuta, a Baroviću je, dok je sedeo u uredničkoj sobi, neko prišao s leđa, udario ga nogom, a potom još nekoliko puta pesnicama. Barović tvrdi da je batinanje prestalo kad je Šešelj rekao: "To će mu biti dosta." Baroviću je slomljena nosna kost, na tri mesta, i polomljeno jedno rebro. Za napad je osumnjičen Petar Panić Pana, ali je Šešelj tvrdio da je on sam "malo" udario Barovića, koji se potom nekoliko puta okliznuo na koru od banane. Panić se branio tvrdnjom da spornog dana uopšte nije bio u Beogradu, i policija je to objašnjenje prihvatila. S druge strane, Šešelj je tvrdio da je on lično udario Barovića, koji se potom okliznuo na "koru od banane i razbio se"...

Ipak, posle petooktooktobarskih promena, Panić je osuđen na zatvorsku kaznu.

foto: Printscreen/ TV Pink

Sudeći po Šešeljevoj boji tokom emisije, Čanak ima razloga za zabrinutost da se ne oklizne na bananu. Šešelj je godinama pretio na raznorazne načine., ali najčešće "praznom puškom". Pred studentima i taksistima je vitlao pištoljem, verbalno se razračunavao, vređao je i žene po Skupštini Srbije, gurkao se sa skupštinskm obezbeđenjem, ali nikada nije lično upotrebio silu.

(Kurir.rs)

Kurir