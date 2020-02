NOVICA ANTIĆ, ČLAN PREDSEDNIŠTVA METLE 2020, ZA KURIR: Na izbore treba izaći, bojkotaši nemaju nikakav plan i ideju

Novica Antić, član Predsedništva Metle 2020, kaže u razgovoru za Kurir da će odluku o tome da li će ući u izbornu trku pokret saopštiti narednih dana, a da je njegov stav da na izborima treba učestvovati.

- U pokretu prilično dugo imamo dilemu o tome da li ima svrhe učestvovati u izbornoj trci u kojoj trčite vezanih nogu i očiju i gde vas sapliću svi drugi učesnici te trke. U svakom slučaju, odluku ćemo saopštiti ovih dana.

Čemu ste vi lično bliži - bojkotu ili izlasku na izbore?

- Svoj stav o tome više puta sam javno izneo. Evo, već šest meseci pokušavam da dobijem odgovor na pitanje šta ćemo svi mi koji smo šetali prošlih godina da radimo posle izbora, tačnije, šta posle bojkota. Da li ćemo i tad da se skupimo ispred Narodne skupštine, kao 13. aprila prošle godine, da sa bine slušamo izanđale političare koji su nas iskoristili i zloupotrebili i da nastavimo da šetamo subotom uveče ili neko ima konkretniju ideju?

I jeste li dobili odgovor?

- Ne. Niti sam od ovih koji tako glasno propagiraju bojkot čuo bilo kakav „plan dejstva i ideju manevra“, da se izrazim vojnički. Uz to, smatram da iskreni borci za demokratiju imaju obavezu da svoje snage odmere na demokratski način, a to je na izborima. Revolucija nam očigledno danas teško ide. Dakle, moj stav je da treba učestvovati na izborima.

Kako ocenjujete potez pojedinih članova SZS - bojkotuju parlamentarne izbore, ali idu na lokalne?

- To je javno i političko licemerje i još jedan dokaz da građani od takvih političara ne mogu očekivati da će sutra ispuniti bilo šta od obećanog. Danas u tom savezu imate pojedince koji mesecima bojkotuju parlament, ali tamo ipak idu da održavaju konferencije za štampu i ne odriču se plate. Zar to nije licemerno? Niko od njih nije spreman da da bilo kakvu ličnu žrtvu za to što propagiraju, u to sam se lično više puta uverio, zato je jasno zašto im ne verujem.

Svesni ste da će vam SZS, ukoliko se odlučite da idete na izbore, zalepiti etiketu „Vučićeva opozicija“?

- Kao neko ko je dokazani borac za prava drugih i neko ko je u toj borbi poslednje četiri godine podneo veliku ličnu žrtvu, s punim pravom i glasno kažem da su ljudi koji uz mene čine pokret Metla 2020. i te kako prava opozicija. Naš primarni cilj je da Srbiju vratimo narodu i oslobodimo je od ove veoma loše vlasti, a ne da rušimo Vučića da bismo na vlast doveli Đilasa. Nije me briga šta će reći SZS, tamo ima nekih ljudi koje poštujem, ali o tom savezu s pravom uopšte nemam lepo mišljenje.

Da li pokret može da pređe cenzus i uđe u Skupštinu?

- U ovom trenutku, niko ne može da da realnu prognozu o tome kako će narod glasati. Ljudi su zbunjeni i sluđeni, više ne znaju kome i čemu da veruju. Nadam se da će Metla 2020, ako se odlučimo za učešće na izborima, biti pozitivno iznenađenje za narod, a i te kako negativno za sve one koji su vladali Srbijom i uništavali je poslednjih 30 godina.

Kurir.rs/ K. Blagović Foto: Zorana Jevtić

Kurir