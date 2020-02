BAHATO! RAZMETANJE MINISTRA O DRŽAVNOM TROŠKU: Vanja Udovičić daje milion za kravate i svilene marame!

Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, rešio je da bude galantan, ali o državnom trošku! Udovičić je gotovo milion dinara iz budžeta izdvojio samo za kravate i ešarpe. Ali ne bilo kakve, već prema prohtevu ministra - od svile i satena, ručno rađene, u reprezentativnom pakovanju od ekoloških materijala...

I dok, s jedne strane, traži da se skupljaju podaci o novinarima koji pišu tekstove ili prave priloge koji mu se ne dopadnu, ali i detaljno prate aktivnosti kolega ministara, o čemu je Kurir juče pisao, s druge strane bi da glumi finoću deleći skupocene poklone stranim delegacijama. I sve to novcem iz budžeta, koji pune građani kao poreski obveznici.

Dezeni i maramice

Ministarstvo omladine i sporta je 5. novembra 2019. donelo odluku da ugovor vredan 947.520 dinara bude dodeljen „Studiju Maruška“ iz Preljine, inače jedinom ponuđaču na konkursu. Odluku je potpisao Udovičić. Naručeno je 55 marama i 100 kravata.

Ešarpe, prema konkusrnoj dokumentaciji, moraju da budu veličine 180 x 30 cm, 100 odsto od satena i svile, uz najviše šest dezena po izboru naručioca (čitaj ministra). Traži se dve vrsta kravata - one koje su 100 odsto svila i takvih 55 komada bez personalizacije, plus još 45, ali sa maramicom - 100 odsto superior duplo tkane svile u dezenu po izboru naručioca. - Moguće je da će se 20 personalizovati, a 25 ne, ako bude trebalo hitno - navodi se u dokumentaciji i dodaje.

Dorada i logo

- Svako pojedinačno dobro mora da je ručni rad, izrađeno od ekoloških boja. Pakovanje proizvoda mora biti reprezentativno od ekoloških materijala, sa logom proizvođača i reprezentativnom „with compliments“ karticom ministarstva. Za stavke i količine gde se traži dorada sa personalizacijom u cenu uključiti i personalizaciju (logo ministarstva). Logo mora da se nalazi na pozadini (naličju) kravate - dodaje se u dokumentaciji.

Ekonomista Branko Dragaš smatra da niko, pa ni Udovičić, ne bi smeo da se razmeće i bahati o trošku građana: - Osim tih ešapi i kravata, otišlo je 1,3 milijarde evra na 118 agencija, dok se prema nalazu Fiskalnog saveta ne zna gde je tačno otišlo 850 miliona evra iz budžeta.

Udovičić juče nije odgovarao na pozive Kurira.

Kolege o Udovičićevoj špijunaži

MINISTRI IZNENAĐENI, NE SUMNJAJU U NAMERE

Udovičić je okviru usluge pres-klipinga imao neuobičajen prohtev - da mu se dostavljaju izveštaji o zastupljenosti ostalih ministara u medijima.

foto: Beta/Slobodan Miljevic

- Baš me briga šta će ko da misli, nisam s istim motivima kao većina kolega preuzeo ovu funkciju, već isključivo da poboljšam sektor obrazovanja. Baš me briga kako će ko da me doživljava, da li prate moju zastupljenost u medijima... Ne pada mi na pamet da ja tako nešto radim - kazao je ministar prosvete

Mladen Šarčević koji je dodao da za rad odgovara samo premijerki Brnabić i predsedniku Vučiću.

foto: Zorana Jevtić

Ministarka za EU Jadranka Joksimović kaže: - Kolega Udovičić je moj dragi kolega, s kojim sam u jako dobrim odnosima, tako sa mi uopšte ne smeta, niti vidim lošu nameru.

foto: Zorana Jevtić

I Zorana Mihajlović branila je Udovičića: - Vanja je jedan od najboljih članova Vlade i zato mi se čini da neko izmišlja najbenignije razloge samo kako bi mogao Vanju da provlači po naslovnim stranama.