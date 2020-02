OVAKO ĐILAS I NJEGOV KUM ZAMIŠLJAJU SLOBODU MEDIJA: Tviteraši obelodanili kako lažiraju vesti po svojoj volji!

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas i njegov kum Mlađan Đorđević raskrinkani su od strane tviteraša, koji su uočili propuste u intervjuu koji je Đorđević dao za list Danas, a koji je u izmenjenom formatu prenet na sajtu Direktno, iza kojeg navodno stoji Dragan Đilasa.

Naime, tviterašima je zapalo za oko to što je Đorđevićev odgovor ostao skoro identičan, uz manje skraćivanje, dok je pitanje novinara u potpunosti izmenjeno. Pitanje je prekomponovano onako kako odgovara Đilasu, s obzirom na to da on uporno naglašava da izbore treba bojkotovati i na lokalu i na nivou Republike.

Pitanje koje je novinar lista Danas postavio glasilo je "Kakav je Vaš stav o bojkotu izbora", dok je portal Direktno to pitanje preformulisao i preneo u izmenjenom obliku: "Kakav je Vaš stav o bojkotu izbora, kako na nivou Republike, tako i na lokalu".

