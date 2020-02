VUČIĆ IDE NA MINHENSKU BEZBEDNOSNU KONFERENCIJU: Srešću se sa Grenelom, u Beograd dolazi Lavrov

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je poseta Minhenu, gde će u četvrtak i petak učestvovati na bezbednosnoj konferenciji, od velikog znacaja za Srbiju, jer će moći bolje da se proceni šta su "dalji koraci prištinske vlade, koji su koraci Nemaca, Amerikanaca i svih ostalih u međunarodnoj zajednici".

On je rekao da ga tokom Minhenske bezbednosne konferencije očekuje susret sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Ričardom Grenelom, a da će verovatno biti prisutan i kosovski premijer Aljbin Kurti, "pa ćemo videti kakva će atmosfera biti i kako će to izgledati".

Upitan šta očekuje od Grenela ovog puta, Vučić je rekao da je on čovek velike energije, izuzetnog entuzijazma i ambicije.

"Ako mislite da treba da se žalim kakav mi je posao, što mi ponekad dođe da uradim, uvek se ugrizem za jezik i kažem: "Sam si to tražio i tražio si da te ljudi biraju." Šta će biti na tapetu, videćemo, verovatno će na tom zajedničkom panelu u Minhenu na kom prisustvujem ja, biti prisutan i Kurti, pa ćemo videti kakva će atmosfera biti i kako će to izgledati", rekao je Vučić.

On je dodao da ne misli da će biti dostupno za javnost, "ali sam ću, čini mi se, bolje moći da ocenim u kom smeru mogu dalje da teku razgovori".

"Zato je taj boravak u Minhenu od velikog značaja za nas, jer ćemo bolje moći da procenimo šta su dalji koraci prištinske vlade, šta su koraci Nemaca, Amerikanaca i svih ostalih u međunarodnoj zajednici", rekao je Vuičić.

Vučić je najavio i da će se s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel videti u martu, da će 16. februara otputovati u Brisel, dok 17. februrara dolazi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu koji, kako je naveo, donosi nešto Srbiji.

"S Merkelovom ću se videti u martu, dogovorili smo tačan datum, ali još ne mogu da ga saopštim. Sad idem na Minhensku bezbednosnu konferenciju, u četvrtak i petak. Očekuje me prvo susret s Grenelom, potpisivanje sporazuma oko voznog saobraćaja, ako to uspemo da dogovorimo do kraja. To bismo išli preko Merdara, Kuršumlija-Merdare-Priština, što je mnogo važno za naš narod koji živi u Gračanici i na čitavom Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić.

On je dodao da se u Minhenu očekuje mnogo panela, "toliko zgusnut raspored" da ni sam nije mogao da veruje, preko 22, 23 bilaterale, plus dva ili tri panela.

"Mnogo važnih sastanaka s nemačkim poslanicima, američkim senatorima, američkim kongresmenima, predsednicima vlada. Odatle se vraćamo u Beograd da imamo sastanak sa svim Srbima iz regiona, Srbima iz Crne Gore, Srbima iz Republike Srpske i svim drugim Srbima, sa srpskim NVO iz Crne Gore", rekao je Vučić.

Potom, kako je naveo, sledi dodela odlikovanja i ordenja za Dan državnosti na Sretenje, a istog dana put u Brisel, jer već 16. februara tamo imamo mnogo sastanaka, između ostalog i s predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom.

"Vraćam se 17. zbog Sergeja Šojgua. Ja bih ostao na donatorskoj večeri za Albaniju, ali ne mogu, nego će ići Ana Brnabić, a ja se vraćam da sačekam Sergeja Šojgua za ručak 17", rekao je Vučić.

Najavio je i da 24. marta dolazi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

"Mi s Rusijom imamo izvanredne odnose i nastavićemo da ih razvijamo. Sergej Šojgu je jedan od naših istinskih, iskonskih prijatelja koji dobro razume našu poziciju. Retko govori, posebno ne govori dugo, ali fantastično razume sve i on je covek koji mi je rekao: "Dobro je da si ovo uradio, dobro je da si oko ovog oružja napravio kako treba, time je Srbija nešto sigurnija". Naravno, on zna koliko smo mi mali, slabi, nejaki u odnosu na Rusiju, ali kada vam to kaže jedan Sergej Šojgu, to nama mnogo znači", poručio je Vučić.

Upitan da li nam Šojgu donosi nešto novo, Vučić je rekao da donosi, alil da o tome ne može on da govori.

"Pustiću Sergeja da o tome priča", naveo je predsednik Srbije.

(Kurir.rs/ Tanjug/ Sputnjik/ FOTO: Kurir.rs/Marina Lopičić)

Kurir