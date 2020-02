BABIĆ NA SUĐENJU VOZAČU: Nisam bio za volanom, spavao sam! Probudilo me KOČENJE i jak bol u nozi!

Zoran Babić, direktor "Koridora Srbije" potvrdio je danas u Nišu da on nije bio za volanom "Škode Superb" koja je usmrtila Staniku Gligorijević (52) na naplatnoj rampi "Doljevac" 31. januara prošle godine, a o čemu se mnogo spekulisalo proteklih meseci.

Sa snimka sa naplatne rampe, tužilaštvo je ranije pregledalo snimak saobraćajne nesreće u kojoj se "Škoda" "zakucava" u samom kanalu naplatne rampe u drugi automobil, ali sa tog snimka nedostaju ključna dva minuta spasavanja povređenih tako da su mnogi pretpostavili da je Babić bio za volanom "Škode".

On je danas na suđenju vozaču "Koridora Srbije", Dejanu Stanojeviću (36) rekao da je sedeo na zadnjem sedištu automobila i da je zadremao kada ga je probudilo kočenje i jak udarac.

- Kada bih mogao da vratim vreme, voleo bih da nikada nije postojao taj 31. januar. Izražavam duboiko saučešće porodici pokojne Stanike Gligorijević. Ja sam spavao na zadnjem sedištu automobila kada me je kočenje probudilo i odmah sam nakon toga osetio jak bol u nozi. Držao sam se za sedište, a vozač me je pitao "da li sam dobro". Pomerao sam se, pokušao sam da pomeram prste, a i dalje je bilo boli. Onda sam izgubio svest i ne znam ko je prvi otvorio vrata da me izvuče iz automobila. Osvestio sam se tek u Hitnoj pomoći -rekao je Babić na ročištu.

On je na kraju naveo da neće teretiti vozača Stanojevića koji je izazvao ovu nesreću i koji je sredinom novembra na suđenju rekao da delimično prihvata odgovornost da je brzo vozio, a da je "krivac" bio i klizav kolovoz.

Stanika Gligorijević je poginula u "Opel Astri" kada se "Škoda" zakucala u kanalu naplatne rampe u nju. Opel je udario u Pasata koji je bio parkiran ispred tako da je u ovoj nesreći sem smrtnog ishoda bilo i pet povređenih.

M.S.

Kurir