SI ĐINPING ZAHVALIO VUČIĆU NA PISMU SOLIDARNOSTI: Spreman sam da partnerstvo podignemo na još viši nivo

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadorku Narodne Republike Kine Čen Bo, koja mu je uručila pismo predsednika Si Đinpinga. U pismu se kaže: „Poštovani gospodine predsedniče, Zahvaljujem na Vašem pismu. Kina i Srbija su dobri prijatelji od uzajamnog poverenja i podrške. Gospodine predsedniče, Vi i Vlada Srbije ste privrženi principu „Jedne Kine“, što ja visoko cenim. Pridajem veliku pažnju razvoju odnosa između Kine i Srbije. Spreman sam da zajedno s Vama podignem sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije na još viši nivo. Želim Vam sve najbolje“, navodi se u pismu predsednika Sija.

