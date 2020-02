DIPLOMATSKA OFANZIVA NAŠE ZEMLJE! Aleksandar Vučić: Šojgu donosi nešto novo Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pravu diplomatsku ofanzivu i niz važnih bilateralnih sastanaka s važnim zvaničnicima sa Istoka i Zapada u narednih mesec dana!

Predsednika najpre čeka put u Minhen, na bezbednosnu konferenciju, gde bi trebalo da se sastane sa specijalnim izaslanikom SAD za pregovore Beograda i Prištine Ričardom Grenelom. Kako je najavljeno, šef države trebalo bi u Minhenu da se susretne i sa američkim kongresmenima i senatorima. Vučić već 16. februara putuje u Brisel, gde će se sastati s predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom.

Kako je predsednik najavio, u Srbiju se vraća 17. februara, kako bi dočekao ministra odbrane Ruske Federacije Sergeja Šojgua.

Vučić je juče naglasio da je „boravak u Minhenu od velikog značaja, jer će moći da se procene dalji koraci prištinske vlade, Nemačke, SAD i ostalih u međunarodnoj zajednici“. On se osvrnuo na značaj uspostavljanja železničkog saobraćaja na relaciji Kuršumlija-Merdare-Priština.

- Ako to uspemo da ugovorimo do kraja, išli bismo preko Merdara. Relacija Kuršumlija-Merdare-Priština je mnogo važna za naš narod koji živi u Gračanici i na čitavom KiM. U Minhenu imamo mnogo panela, toliko je zgusnut raspored da nisam mogao da verujem, preko 22-23 bilaterale, plus dva ili tri panela, neizdrživo. Mnogo važnih sastanaka s nemačkim poslanicima, američkim senatorima i kongresmenima, predsednicima vlada. Odatle se vraćamo u Beograd, na sastanak sa svim Srbima iz regiona, Srbima iz Crne Gore, Srbima iz Republike Srpske i svim drugim Srbima, sa srpskim NVO iz Crne Gore - naveo je šef države, dodajući da zatim sledi dodela odlikovanja i ordenja, na Sretenje, za Dan državnosti. - Istog dana idemo u Brisel, jer već 16. tamo imamo mnogo sastanaka i s predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom - navodi on i podvlači da će se vratiti iz Brisela kako bi dočekao Šojgua.

Stiže i Lavrov

- Sergej donosi nešto Srbiji, ali ću prepustiti njemu da o tome priča - rekao je predsednik, uz napomenu da 24. marta očekuje posetu i ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova.

Predsednik Vučić primio je juče ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Harčenka i zamolio ga da predsedniku Vladimiru Putinu prenese zahvalnost za čestitku upućenu povodom Dana državnosti i za lepe reči koje je imao za našu zemlju prilikom primopredaje akreditivnih pisama ambasadora Srbije u Rusiji Miroslava Lazanskog. Vučić je rekao da to doživljava kao izraz poštovanja predsednika Putina prema Srbiji. Predsednik Srbije i Bocan-Harčenko su ovom prilikom razgovarali i o manifestacijama kojima će u Srbiji i Rusiji biti obeležena 75-godišnjica Dana pobede u Drugom svetskom ratu. - Biće to još jedna prilika da se istakne slobodarska tradicija dvaju bratskih naroda - rekao je Vučić.

Vučić će se u martu sastati s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. - S Merkelovom ću se videti u martu, dogovorili smo se o tačnom datumu, ali još ne mogu da ga saopštim - rekao je on.

VUČIĆ O: Rusiji S Rusijom imamo izvanredne odnose i nastavićemo da ih razvijamo. Šojgu je jedan od naših istinskih, iskonskih prijatelja, koji dobro razume našu poziciju. Retko govori, posebno ne govori dugo, ali fantastično razume sve i on mi je rekao: „Dobro je da si ovo uradio, dobro je da si oko ovog oružja napravio kako treba, time je Srbija nešto sigurnija“. Naravno, zna koliko smo mi mali, slabi, nejaki u odnosu na Rusiju, ali kada vam to kaže jedan Sergej Šojgu, to nam mnogo znači. Grenelu foto: Zorana Jevtić Grenel je čovek velike energije, izuzetnog entuzijazma i ambicije. Ako mislite da treba da se žalim kakav mi je posao, što mi ponekad dođe da uradim, uvek se ugrizem za jezik i kažem: Sam si to tražio i tražio si da te ljudi biraju. Šta će biti na tapetu, videćemo, verovatno će na zajedničkom panelu u Minhenu na kom prisustvujem biti prisutan i Kurti, pa ćemo videti kakva će atmosfera biti. Crnoj Gori Nemešanjem u unutrašnje stvari Crne Gore, ali ističući i boreći se za prava našeg naroda u Crnoj Gori, za opstanak SPC, ne na jedan nasilan način, već na pristojan, demokratski, pravni način, čini mi se da smo pronašli najbolju moguću meru. Povlačenju Zakona o slobodi veroispovesti Nadam se, bilo bi dobro, a i ako se to ne dogodi, ovaj glas koji je podignut jeste glas nepokorenog i nepokornog naroda, naroda koji neće da odustane od svojih svetinja i od svog identiteta. Ako neko dirne u identitet naroda, onda dobije takav odgovor kakav smo videli prethodnih nedelja. Tako da, šta god vi pravno radili, suštinski, na terenu ljudi se ponašaju drugačije.

Čestitka Vladimira Putina VAMA DOBRO ZDRAVLJE, GRAĐANIMA SREĆA I USPEH foto: Profimedia Predsednik Vučić primio je čestitku ruskog kolege Vladimira Putina. - Sa zadovoljstvom beležim dinamični razvoj bilateralnog političkog dijaloga, produktivne saradnje u različitim sferama. Ubeđen sam da ćemo zajedničkim naporima obezbediti dalji razvoj čitavog kompleksa rusko-srpskih veza za dobrobit naših bratskih naroda i u interesu jačanja stabilnosti i bezbednosti na evropskom kontinentu - naveo je Putin i „iz sveg srca“ poželeo Vučiću dobro zdravlje i uspeh, a građanima Srbije sreću i prosperitet.

Si Đinping KINA I SRBIJA SU DOBRI PRIJATELJI foto: Predsedništvo Srbije Predsednik NR Kine Si Đinping zahvalio je predsedniku Vučiću na pismu solidarnosti s kineskim narodom u borbi protiv epidemije koronavirusa, poručujući da je spreman da zajedno s njim „podigne sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije na još viši nivo“, a pismo predsednika juče je Vučiću uručila ambasadorka Kine Čen Bo. Đinping napominje da su „Kina i Srbija dobri prijatelji od uzajamnog poverenja i podrške“, te da su Vučić i Vlada privrženi principu „jedne Kine“, što on visoko ceni.

Kosovo PRIZNANJE POVLAČI 18. DRŽAVA Do kraja nedelje još jedna država bi trebalo da povuče priznanje samoproglašenog Kosova, navode diplomatski izvori. To će, ako ne dođe do nepredviđenih promena, biti 18. zemlja koja je promenila odluku o priznavanju tzv. države Kosovo. Srpski državni vrh je pritisnut iz zapadnih centara moći da odustane od lobiranja za povlačenje priznanja, a da Priština na ukidanje odluka o taksama na prodaju robe iz unutrašnje Srbije. Vučić je poručio da je ta politička trampa neprihvatljiva i da se radi o razmeni „tante za kukuriku“.

